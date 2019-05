Baník zvažuje protest proti rozhodčímu, Baroš si na trest počká

Baník může protestovat ke komisi rozhodčích do pátečního poledne. Podle toho, jestli komise jeho stížnost uzná jako oprávněnou, či nikoli, bude následně disciplinárka posuzovat samotnou sankci pro Baroše.

Ten má za červenou kartu udělenou během utkání automaticky zastavenou činnost na jeden zápas. K nejbližšímu utkání Ostrava nastoupí v neděli v Plzni.

„Disciplinární komise nemohla na čtvrtečním zasedání rozhodnout, protože zástupci klubu sdělili, že vážně zvažují podání protestu,“ potvrdil v komuniké Richard Baček, předseda disciplinární komise.

Mohlo by se stát, že by disciplinárka hned rozhodla, a druhý den by komise rozhodčích případný protest Baníku uznala jako oprávněný. V tu chvíli by předchozí rozhodnutí disciplinární komise postrádalo smysl.

Barošovi hrozí trest na jedno až čtyři utkání.

Ostravský útočník dostal ve středu červenou kartu, i když vůbec nebyl na hřišti. Rozhodčí Petr Ardeleanu jej vyloučil za hrubé nesportovní chování, podle zápisu o utkání měl Baroš „několikanásobně pěstí udeřit do krytu lavičky v přerušené hře, čímž došlo k jejímu poškození.“

Baroš se vztekal kvůli pokutovému kopu, který krátce předtím sudí nařídil za faul ostravského Procházky na slávistu Ngadea.

Disciplinární komise ve čtvrtek také zahájila řízení s oběma finalisty Mol Cupu. Se Slavií kvůli použití zakázané pyrotechniky a vhazování předmětů na hrací plochu, s Baníkem navíc i kvůli napadení delegované osoby.

Tou byl těsně po zápase Petr Antoníček, asistent videorozhodčího, kterého slovně i fyzicky atakovala skupina ostravských příznivců. Pachatelé z místa stihli utéct, celou záležitost šetří také policie.

I když se incident nestal přímo na stadionu či v hledišti, ale v jeho bezprostředním okolí, nebrání to disciplinárce v zahájení řízení.

Řízení s Fotbalovou asociací České republiky coby pořadatelem utkání zahájeno podle praxe z posledních let nebude. V případě, že by disciplinárka došla k závěru, že FAČR své povinnosti skutečně zanedbal, a udělila pokutu, finanční částku by asociace platila sama sobě.