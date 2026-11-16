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Díky, Češi, že dlouho pomáháte Ukrajině! Matvijčuk o válce i snu o Lize mistrů

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  12:00
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Varnsdorf, 1.11. 2026, Ivan Matvijčuk, fotbalista Varnsdorfu, Ukrajina. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Když Ivan Matvijčuk v šestnácti letech prchal s částí rodiny před válkou do Německa, ani ve zlém snu by ho nenapadlo, že ruská agrese bude jeho zemi ničit tak dlouho. „Situace na Ukrajině je teď strašně těžká. Na domy, kde žijí nevinné děti, létají drony a balistické střely. Už strašně dlouho umírají lidé, snad to brzy skončí,“ přeje si ukrajinský fotbalista, jenž prošel akademiemi Šachtaru Doněck i Borussie Dortmund a loni v létě zakotvil v třetiligovém Varnsdorfu.

Tým v českém pohraničí teď tvoří převážně Ukrajinci a kvůli tomu občas s čelí urážkám soupeřových fanoušků. Domácí je ale vzali za své. „Ocení, když makáme na 110 procent. Varnsdorf je malé město, lidé jsou tu dobří. Jako v celém Česku. Děkuju za to, kolik let už Ukrajincům pomáháte,“ je vděčný rodák z Žytomyru.

Ve městě, na které dopadají ruské rakety, pracuje jeho táta jako kardiochirurg. Žijí tam také jeho blízcí a kamarádi. „Bojím se o ně. Snažím se hrát co nejlépe fotbal a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Třeba tím, že pošlu nějaké peníze,“ svěřuje se jednadvacetiletý stoper či defenzivní záložník a také logistik s vysokoškolským diplomem.

Ve fotbale to chce dotáhnout daleko. „V Česku bych chtěl hrát za Slavii, můj sen je dostat se do áčka Dortmundu a vyhrát s ním Ligu mistrů. Když si dáš nízký cíl, zůstaneš dole. Ševčenko je Ukrajinec a získal Zlatý míč, takže možné je všechno.“

V Evropě hrají fotbalisté z Ruska, já bych takovou situaci nechtěl zažít, abychom byli v jedné kabině. Určitě bych si držel distanc.

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