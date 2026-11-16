Tým v českém pohraničí teď tvoří převážně Ukrajinci a kvůli tomu občas s čelí urážkám soupeřových fanoušků. Domácí je ale vzali za své. „Ocení, když makáme na 110 procent. Varnsdorf je malé město, lidé jsou tu dobří. Jako v celém Česku. Děkuju za to, kolik let už Ukrajincům pomáháte,“ je vděčný rodák z Žytomyru.
Ve městě, na které dopadají ruské rakety, pracuje jeho táta jako kardiochirurg. Žijí tam také jeho blízcí a kamarádi. „Bojím se o ně. Snažím se hrát co nejlépe fotbal a pomáhat lidem, kteří to potřebují. Třeba tím, že pošlu nějaké peníze,“ svěřuje se jednadvacetiletý stoper či defenzivní záložník a také logistik s vysokoškolským diplomem.
Ve fotbale to chce dotáhnout daleko. „V Česku bych chtěl hrát za Slavii, můj sen je dostat se do áčka Dortmundu a vyhrát s ním Ligu mistrů. Když si dáš nízký cíl, zůstaneš dole. Ševčenko je Ukrajinec a získal Zlatý míč, takže možné je všechno.“
V Evropě hrají fotbalisté z Ruska, já bych takovou situaci nechtěl zažít, abychom byli v jedné kabině. Určitě bych si držel distanc.