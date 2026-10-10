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Děti? Ne. Ústí se dojímalo, hráče na trávník doprovodili dědečkové a babičky

Petr Bílek
  8:37
Nejen šokovat, i dojmout umí ústecký fotbalový Viagem. Před páteční druholigovou bitvou s Opavou doprovodili domácí hráče na trávník ne děti jako obvykle, ale dědečkové a babičky. Klub jim vzdal hold k Mezinárodnímu dni seniorů, který připadl na 1. října, a celý večer je hýčkal. Vzal je i do šaten hráčů, do vipky a na tribunu.

„Mezi klienty máme několik fanoušků fotbalu, užili si to božsky. I dámy, které už s námi nemůžou na výlety, se sem moc těšily,“ zářila Kateřina Brožová, aktivizační sestra z Domova pokojného stáří sv. Ludmily v Chabařovicích. Klub pozval seniory z Ústí nad Labem i okolí.

Speciální hosty z Chabařovic nejprve provedl kabinami, kde fotbalistům zrovna finišovala příprava před večerním zápasem. Podívali se i do opavské šatny. Od Viagemu dostali světle modrá trička s nápisem „Senioři s námi. Silnější Ústí“, která si navlékli.

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Majitel klubu Přemysl Kubáň vysvětlil: „Seniory z domovů zveme pravidelně, nyní jsme jim věnovali celý zápas a stali se součástí programu.“ Není to jediná záslužná činnost, hráči Ústí navštěvují i sociálně vyloučené lokality, kde hrají fotbálek s dětmi.

Zrovna pršelo, když šla mužstva na trávník, ale nevadilo to. Kapitán Jan Peterka tlačil pána na vozíku, brankář Tomáš Holý se dámy s hůlkou ptal, jestli je všechno v pořádku, další z věkem ošlehaných mužů se blaženě usmíval. Všichni dostali květiny a čokoládu a fanoušci jim zatleskali. Po boku opavských hostů kráčely děti.

FK Viagem Ústí nad Labem - Opava, 2. fotbalová liga. Ústecké hráče místo dětí doprovodili senioři z domova důchodců v Chabařovicích. A další si zahráli přestávkový fotbálek s moderátorkami.
FK Viagem Ústí nad Labem - Opava, 2. fotbalová liga. Ústecké hráče místo dětí doprovodili senioři z domova důchodců v Chabařovicích. V zeleném brankář Tomáš Holý.
Ústecký fanoušek Jan Aulický si při zápase druhé fotbalové ligy s Opavou nechal vytetovat logo FK Viagem, za to dostal doživotní permanentku.
Ústecký Franck Idumbo-Muzambo se snaží prosadit přes bránícího Romana Zálešáka.
FK Viagem Ústí nad Labem - Opava, 2. fotbalová liga. Ústecké hráče místo dětí doprovodili staroušci z domova důchodců v Chabařovicích
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„Jsem Ústečák, chodím na Armu přes půl století, bydlel jsem kousek od stadionu. Díky tomu, že jsem šel s hráči na trávník, se mi splnil sen,“ dojímal se dvaaosmdesátiletý Ota Mergl, který si na tričko nechal podepsat domácí oporu Pavla Moulise.

A chrlil historické vzpomínky na fotbalové Ústí nad Labem: „Pamatuju Hovorku, trenéra Kosaře, Píšu, oba Majery, Smolu. Po stříbrném mistrovství světa v Chile 1962 za nás hrál Lála, na Karlovy Vary přišlo asi deset tisíc lidí, Hovorka dával ve druhém poločase hattrick. Fandil jsem i Teplicím, kopal tam můj bratranec, nějakej Franta Jílek. Má titul i se Spartou, už je po smrti.“

Mergla nadchla prohlídka zázemí. „Parádní šatna, překvapilo mě, jak je vybavená. Vážně nádhera,“ žasl usměvavý pamětník s bekovkou na hlavě.

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Muži věku už pokročilejšího si o přestávce také zahráli fotbálek proti ústeckým moderátorkám, což je oblíbená kratochvíle nekonvenčního klubu, který se chce posunout do nejvyšší soutěže.

„Chtěli jsme připomenout, že senioři jsou důležitou součástí našeho města a společnosti,“ uvedla Lucie Hájková, ředitelka FK Viagem. „Každý z nich má za sebou vlastní životní příběh a zkušenosti, ze kterých můžeme čerpat. Zároveň chceme ukázat, že fotbal není jen o výsledcích a sportu, ale může být také místem, kde se lidé potkávají a kde se propojují jednotlivé generace.“

Viagem ovšem i šokoval. Představil nové logo a tomu, kdo si ho nechal vytetovat, věnoval doživotní permanentní vstupenku. I na trávníku došlo na překvapení, Ústí s Opavou navzdory skvělé stíhací jízdě ve druhém poločase a původní třígólové ztrátě prohrálo 2:3. Zápas podle oficiálních údajů sledovalo téměř šestnáct stovek fanoušků.

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