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Deset zápasů, mdlý herní projev a vyhazov. Habanec končí, Opavu převezme Smetana

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  15:19

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Opavský obránce Ondřej Lehoczki vhazuje aut před svým trenérem Svatoplukem Habancem. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

U fotbalistů Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec. Ve funkci ho u jedenáctého týmu druholigové tabulky nahradil Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost za celý sportovní úsek klubu.

Habanec vydržel ve funkci jen deset soutěžních duelů. Po letním příchodu z Ústí nad Labem vyhrál s mužstvem pouze dvě ligová utkání, navíc vypadl v domácím poháru s divizním Frýdlantem nad Ostravicí.

„Dlouhodobě jsme nebyli spokojeni nejen s výsledky mužstva, ale ani s herním projevem. Slezský FC musí na hřišti prezentovat větší energii, odvahu, organizaci a jasnou identitu, která bude odpovídat ambicím našeho klubu. Za nešťastná považujeme také opakovaná veřejná vyjádření, podle nichž současný hráčský kádr není dostatečně kvalitní,“ stojí v prohlášení.

Čtyřiačtyřicetiletý Smetana se vrací k trénování po pěti měsících, naposledy vedl krátce Baník Ostrava. V minulosti trénoval i Slovácko nebo dvakrát Ružomberok, s nímž získal v roce 2024 Slovenský pohár. V Opavě převezme i funkci vedoucího sportovního úseku po Martinu Latkovi, který zůstává předsedou představenstva klubu.

Ondřej Smetana ještě coby trenér ostravského Baníku.

„Jeho úkolem bude nastavit jasnou sportovní koncepci, propojit fungování všech složek klubu, sjednotit sportovní rozhodování a vytvořit prostředí s vysokými nároky na výkon a rozvoj hráčů i celého organizačního zázemí,“ uvedl klub.

Soutěžní premiéru si Smetana odbude po reprezentační pauze 9. října v Ústí nad Labem.

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