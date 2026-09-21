Deset zápasů, mdlý herní projev a vyhazov. Habanec končí, Opavu převezme Smetana

Habanec vydržel ve funkci jen deset soutěžních duelů. Po letním příchodu z Ústí nad Labem vyhrál s mužstvem pouze dvě ligová utkání, navíc vypadl v domácím poháru s divizním Frýdlantem nad Ostravicí.
„Dlouhodobě jsme nebyli spokojeni nejen s výsledky mužstva, ale ani s herním projevem. Slezský FC musí na hřišti prezentovat větší energii, odvahu, organizaci a jasnou identitu, která bude odpovídat ambicím našeho klubu. Za nešťastná považujeme také opakovaná veřejná vyjádření, podle nichž současný hráčský kádr není dostatečně kvalitní,“ stojí v prohlášení.
Čtyřiačtyřicetiletý Smetana se vrací k trénování po pěti měsících, naposledy vedl krátce Baník Ostrava. V minulosti trénoval i Slovácko nebo dvakrát Ružomberok, s nímž získal v roce 2024 Slovenský pohár. V Opavě převezme i funkci vedoucího sportovního úseku po Martinu Latkovi, který zůstává předsedou představenstva klubu.
„Jeho úkolem bude nastavit jasnou sportovní koncepci, propojit fungování všech složek klubu, sjednotit sportovní rozhodování a vytvořit prostředí s vysokými nároky na výkon a rozvoj hráčů i celého organizačního zázemí,“ uvedl klub.
Soutěžní premiéru si Smetana odbude po reprezentační pauze 9. října v Ústí nad Labem.