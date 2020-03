Deset let od triumfu. Chceme pohár znovu, hlásí plzeňský bek Řezník

První krok ze tří potřebných musí Plzeň udělat dnes, ve čtvrtfinále od 17.30 hodin přivítá v Doosan Areně mužstvo Mladé Boleslavi.



Budete u toho? V Jablonci jste zůstal na lavičce.

Měl jsem nějakou lehčí virózu, takže jsme se s trenérem domluvili, že nebudu hrát, aby se mi to nezhoršilo. Už jsem se dal do kupy, trénuju, takže dobré.

Plzeň vs. Mladá Boleslav od 17:30 zápas budeme sledovat v podrobné reportáži Pohárový duel se bude hrát dnes od 17.30 hodin v plzeňské Doosan Areně. Formát je jednoduchý: kdo vyhraje, jde mezi nejlepší čtyřku. Pokud by klání skončilo v základní hrací době remízou, přichází na řadu půlhodinové prodloužení a případný penaltový rozstřel. Utkání by se i přes aktuální koronavirovou hrozbu mělo odehrát před diváky.



Díky výhře a zaváhání Slavie je vaše ligová ztráta na vedoucí příčku už jen desetibodová. Myslíte na titul?

Něco podobného jsme zažili. Měli jsme patnáct bodů náskok a říkali jsme si, že už se nemůže nic stát. Ale jedno utkání, pak druhé... Určitě jim to vrtá hlavou, náskok tam však pořád je. A díváme se i dolů.

Žene vás úspěšný start jara do další práce?

Přidá nám to sebevědomí. Určitě je příjemné, když takhle někdo ztrácí a my vyhráváme. Není to jen o soupeřích, ale hlavní je, jak své zápasy zvládáme my.

Projevuje se na mužstvu pozitivní efekt trenéra Adriana Guľy?

Je to tak. Povedla se nám už příprava a je moc dobře, že jsme na to navázali i v lize. Trenér nás nabádá, abychom nekoukali dopředu. Teď se soustředíme na pohár, který je pro nás důležitý. Každý zápas nás posouvá výš a výš, věříme si a je to jenom dobře.

Všechny novinky jste vstřebali.

Kouč ví, co chce. Máme náročné tréninky, hodně náběhů, hráči na hřišti rotují. Museli jsme si ze začátku trošičku zvykat, ale myslím, že každý to pochopil a vyplácí se to.

Pomohla vám i změna rozestavení, která přišla po dlouhé době?

Mám víc prostoru. Vepředu se musí víc presovat, což nám v obraně trochu odlehčí. Když se udělá při útoku chyba, tak nemusíme celý mančaft hned běžet osmdesát metrů zpátky. Pokud balon okamžitě zase získáme, tak je to pro nás jednodušší.

Vítězné jaro můžete opět přiživit dnes v poháru.

Jsme tři zápasy od trofeje. Naposledy jsme ho vyhráli před deseti lety, zopakovat to by bylo super. Je dobře, že navíc hrajeme doma.