Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Autor:
  18:48
Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových pražských „S“ dostane tentokrát slavnostní kulisu. Hrát se bude v pražském Edenu, kam má dorazit až 10 tisíc fanoušků.

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým. | foto: SK Slavia Praha

Dosud nikdy nehrál slávistický B-tým v Edenu čili Fortuna Areně. Až nyní, kdy tu zahájí jarní část sezony, a rovnou proti rivalovi ze Sparty.

Duel v pražských Vršovicích bude připomínat tradiční zápas áčka Slavie, tudíž chybět nebude ani předzápasová fanzóna u stadionu.

Ale někteří hráči z béčka už atmosféru této arény červenobílých dobře znají. Vždyť za slávistickou rezervu nastupují mazáci Tomáš Necid (36 let) a Marek Suchý (37 let) či stoper Simon Deli (34 let). Představí se i o generaci mladší 17letý polský talent Bartosz Szywala.

„I já se na derby béček moc těším. Snad dorazí hodně fanoušků,“ říká opora áčka Slavie David Jurásek. „Rád bych všechny pozval i na naši autogramiádu, která se bude konat před zápasem od 13 do 14 hodin pod Tribunou Sever u vstupu číslo jedna,“ dodává Jurásek.

Jeho parťáky při autogramiádě budou David Moses a Alexander Bužek.

Zatímco v první lize vede Slavia tabulku o sedm bodů před Spartou, ve druhé mají slávisté před svým rivalem náskok ještě o fous vyšší.

Tým trenéra Jana Jelínka zakončil podzim na sedmém místě s 23 body. Sparťané, kterým šéfuje z lavičky Luboš Loučka, jsou na 14. pozici, dosud posbírali 15 bodů. Pod nimi je jen Vlašim (13 bodů) a Kroměříž (10 bodů).

Jak známo, v derby nikdy nejde pouze o body. Ani v derby béček.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Artis BrnoFotbal - 17. kolo - 27. 2. 2026:Jihlava vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 20.00
  • 1.04
  • 14.00
Dukla vs. SlaviaFotbal - 24. kolo - 27. 2. 2026:Dukla vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 130.00
  • 35.00
  • 1.01
Ústí n. L. vs. KroměřížFotbal - 17. kolo - 27. 2. 2026:Ústí n. L. vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 2.80
  • 4.40
Augsburg vs. Kolín nad RýnemFotbal - 24. kolo - 27. 2. 2026:Augsburg vs. Kolín nad Rýnem //www.idnes.cz/sport
27. 2. 20:30
  • 2.26
  • 3.31
  • 3.54
Štrasburk vs. LensFotbal - 24. kolo - 27. 2. 2026:Štrasburk vs. Lens //www.idnes.cz/sport
27. 2. 20:45
  • 2.48
  • 3.33
  • 3.09
Parma vs. CagliariFotbal - 27. kolo - 27. 2. 2026:Parma vs. Cagliari //www.idnes.cz/sport
27. 2. 20:45
  • 2.35
  • 3.03
  • 3.68
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

ONLINE: Dukla - Slavia 0:2, Svozil fauloval Sadílka, z penalty zvyšuje Chorý

Sledujeme online
Slávistický útočník Tomáš Chorý hlavičkuje v utkání na hřišti Dukly.

Slávističtí fotbalisté mohou minimálně do soboty zvýšit svůj náskok v čele Chance Ligy už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola se představí na půdě poslední Dukly. Utkání dvou pražských týmů má...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  18:34

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Bývalý portugalský brankář Rui Patrício vytahuje během losu osmifinále...

V obou případech připadly českým týmům složitější varianty. Sparťanští fotbalisté si v osmifinále Konferenční ligy zahrají proti nizozemskému Alkmaaru, kde působí český záložník Matěj Šín. Olomouckou...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:47

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Jsme zklamaní, ale i takové prohry nás posílí, věří plzeňský trenér Hyský

Martin Hyský na tiskové konferenci před odvetným duelem Evropské ligy proti...

Uznale mu podal ruku jeho slavný španělský protějšek Rafael Benítez, pak postupně obešel všechny své hráče snažil se je ukonejšit, povzbudit. Trenér plzeňských fotbalistů Martin Hyský tým k páté...

27. února 2026  13:23

Los Ligy mistrů: Další souboj Realu se City, Schick narazí na Arsenal

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Popáté za sebou se ve vyřazovací části Ligy mistrů střetnou fotbalisté Realu Madrid s Manchesterem City. Loni to bylo v předkole play off, letos v osmifinále. Obhájce trofeje PSG jde na Chelsea,...

27. února 2026  12:28,  aktualizováno  13:16

Když Plzeň nemohla, Sigma pomohla. Jak český koeficient udrží desátou pozici?

Radost Antonína Růska (Olomouc) z gólu na 2:1 ve 44. minutě utkání Konferenčí...

Na chvíli se české naděje propadly, během dvaceti minut pak zase strmě vylétly jako splašené akcie. Vypadnutí plzeňských fotbalistů s Panathinaikosem z Řecka, přímým soupeřem o nejlepší desítku v...

27. února 2026  11:11

Táborsko má postupové plány. Majitel mluví o pokoře, hráči o prvním místě

Jihočeské derby ve druhé fotbalové lize hostilo českobudějovické Dynamo...

V neděli od půl třetí vyběhnou fotbalisté Táborska jako velcí favorité v prvním jarním kole druhé ligy na hřišti Vlašimi. Jejich tříbodový cíl v utkání je podložený 36 body v podzimní části soutěže a...

27. února 2026  10:46

KVÍZ: Trpišovský slaví padesát! Co víte o nejúspěšnějším českém trenérovi?

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během domácího utkání s Teplicemi.

Uteklo to. Osm let ve Slavii, předtím dva roky v Liberci. Dohromady získal čtyři ligové tituly a čtyři domácí poháry. Teď slávistický kouč Jindřich Trpišovský slaví padesát let. Otestujte si znalosti...

vydáno 27. února 2026

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

27. února 2026,  aktualizováno 

Padesátka Jindřicha Trpišovského. Proč se nestal novinářem a jak chtěl řídit kamion

Premium
Hlavní trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský.

I když se mu slavit nechce, nevyhne se tomu. Letos ne. Už i Jindřicha Trpišovského, kouče fotbalové Slavie, dohnala padesátka. Právě teď, v pátek 27. února. „Po zápase s Libercem mi pánové Tvrdík s...

27. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Co je čeká dál?...

27. listopadu 2025  22:46,  aktualizováno  26. 2. 23:56

Vitík slaví postup do osmifinále Evropské ligy, Lille rozhodlo až v prodloužení

Federico Bernardeschi z Boloni v souboji s Jónem Dagurem Thorsteinssonem...

Martin Vitík byl ve čtvrtek jediným českým fotbalistou, který slavil postup do osmifinále Evropské ligy. Boloňa porazila norský Brann Bergen stejně jako v prvním zápase 1:0. Dál jdou navzdory...

26. února 2026  23:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.