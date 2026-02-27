Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Dosud nikdy nehrál slávistický B-tým v Edenu čili Fortuna Areně. Až nyní, kdy tu zahájí jarní část sezony, a rovnou proti rivalovi ze Sparty.
Duel v pražských Vršovicích bude připomínat tradiční zápas áčka Slavie, tudíž chybět nebude ani předzápasová fanzóna u stadionu.
Ale někteří hráči z béčka už atmosféru této arény červenobílých dobře znají. Vždyť za slávistickou rezervu nastupují mazáci Tomáš Necid (36 let) a Marek Suchý (37 let) či stoper Simon Deli (34 let). Představí se i o generaci mladší 17letý polský talent Bartosz Szywala.
„I já se na derby béček moc těším. Snad dorazí hodně fanoušků,“ říká opora áčka Slavie David Jurásek. „Rád bych všechny pozval i na naši autogramiádu, která se bude konat před zápasem od 13 do 14 hodin pod Tribunou Sever u vstupu číslo jedna,“ dodává Jurásek.
Jeho parťáky při autogramiádě budou David Moses a Alexander Bužek.
Derby B-týmů proběhne už tuto sobotu od 14:30 v Edenu!
Začínáme ve 12:30 fanzonou u vstupu č. 2. Následuje autogramiáda a ve 13:30 pub quiz ve Fortuna stanu.
Zatímco v první lize vede Slavia tabulku o sedm bodů před Spartou, ve druhé mají slávisté před svým rivalem náskok ještě o fous vyšší.
Tým trenéra Jana Jelínka zakončil podzim na sedmém místě s 23 body. Sparťané, kterým šéfuje z lavičky Luboš Loučka, jsou na 14. pozici, dosud posbírali 15 bodů. Pod nimi je jen Vlašim (13 bodů) a Kroměříž (10 bodů).
Jak známo, v derby nikdy nejde pouze o body. Ani v derby béček.