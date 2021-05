Pohárové derby: Slavia chce double, Sparta ukončit sérii. Nastoupí Plavšič?

Je tu historicky 299. derby pražských S. Třetí během soutěžního ročníku, tentokrát v semifinále českého poháru. Výkop ve středu v 17.30.

„Ten zápas bereme vážně, protože chceme double. Chceme do finále a celý pohár vyhrát. Máme toho v nohách sice hodně, ale nevymlouváme se na to. Na derby se těšíme, chceme přes Spartu jít dál,“ prohlásil slávistický kapitán Jan Bořil.

Vzhledem k posledním událostem a kauze Plavšič je střet nesmiřitelných rivalů ke všemu mimořádně žhavý.

Nastoupí srbský křídelník, který by se měl od 1. července stát slávistou, v základní sestavě Sparty?

Jak se na něm utajovaná událost, která praskla právě před derby, podepíše?

Jak zareagují fanoušci? (podmínky pro jejich vstup klub popisuje zde)

A ke všemu v tak rozdílných pozicích, rozpoloženích a náladách do pohárového derby vstupují obě mužstva.

Vždyť například sázková kancelář Tipsport vypsala kurz na postup Slavie extrémně nízko - 1,34. To ze Sparty, která hraje doma a je obhájcem trofeje, dělá totálního outsidera, což si však nechat líbit nehodlá. Konkurenční Fortuna to má 1,45:1.

„Chceme postoupit do finále a uděláme pro to všechno. Hrajeme doma a věřím tomu, že utkání bude jiné než poslední derby. Slavia vyhlásila, že chce udělat double. My se jim to budeme snažit znepříjemnit, protože pohár chceme vyhrát taky,“ zdůraznil Bečka.

„Nedívám se na to tak, že chci Slavii překazit double. Dívám se na to tak, že chci, aby Sparta a my jako tým měli další trofej a obhájili výhru v poháru. Chceme se odvděčit fanouškům, ukázat, jaká jsme parta. Motivace porazit Slavii je velká,“ prohlásil sparťanský obránce Dávid Hancko.

Slavia v neděli čtyři kola před koncem definitivně stvrdila svou nadvládu nad českou ligou titulem, k čemuž jí svým zaváháním v Liberci dopomohla právě Sparta.

Ta je v ligové tabulce až třetí, zástupem ztrát se jí vzdaluje možnost bojovat v letní kvalifikaci o Champions League. Trenér Pavel Vrba neustále zápasí s absencemi důležitých hráčů, kroutí hlavou nad chybami v defenzivě i marností v zakončení.

„Chyby se opakují. Venkovní utkání se nám nedaří odehrát s nulou vzadu. Bohužel jsou to situace, které nabídneme soupeři my ať už spatným postavením nebo individuální chybou. Na tom musíme zapracovat. To by nás mohlo dlouhodobě mrzet,“ poznamenává sparťanský asistent.

Když se oba týmy střetly 11. dubna, Sparta měla ještě teoretickou naději na titul. Derby v Edenu dobře začala, měla dvě tři možnosti ke skórování, ale jakmile inkasovala gól v závěru první půle, tak odpadla.

„První gól bude zásadní. Když se vrátím k zápasu v Edenu, věřím tomu, že kdybychom dali první branku my - a šance jsme měli -, zápas mohl vypadat úplně jinak,“ prohlásil asistent kouče Vrby.

Od posledního vítězství Sparty nad Slavií uplynulo už pět let a 55 dnů. Pro historicky nejúspěšnější domácí klub to je skličující čekání.

Od 20. března 2016 uhrála Sparta ve třinácti derby jen šest bodů za remízy, sedmkrát prohrála, naposledy před necelým měsícem v lize na Slavii 0:2. I první souboj v letošním ročníku skončil triumfem Slavie, loni v prosinci na Letné 3:0.

„Čeká nás náročný zápas. Je úplně jedno, v jakém budeme rozpoložení. Jedeme to tam zvládnout,“ zdůraznil slávistický středopolař Tomáš Holeš.