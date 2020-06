Hradecký mladík Samko po fotbalové parádě: Pomalu si zvykám

V duelu s druhým týmem tabulky, který svými kvalitami i v Hradci přesvědčoval, že se s ním musí v boji o postup do 1. ligy vážně počítat, totiž předvedl parádu, která moc často k vidění není. Navíc neskončila jen uznalým potleskem diváků, ale přinesl gól a tím i bod hradeckému mužstvu.

„Sedlo mi to krásně a jsem šťastný, že jsem tím mohl pomoci svému týmu,“ řekl po zápase stále ještě devatenáctiletý fotbalista, pro kterého to byl třetí start za druholigový tým. Ve dvou předešlých nasbíral 40 minut, proti Zbrojovce přidal další půlhodinu a hlavně první gól kariéry v druholigové soutěži.

„Už si pomalu zvykám na to, že je to něco jiného než předtím a nervozita ze mě už opadla,“ popisoval Samko své dosavadní pocity ze startů v prvním mužstvu Hradce.

Samko šel v utkání s Brnem na hřiště půl hodiny před koncem, kdy jednak Hradec prohrával 0:1, a jednak se mu ani příliš nedařilo herně. Sice se stále držel ve hře, ale v útoku se jeho hráči jen těžko prosazovali, ostatně Samkova gólová střela z 88. minuty byla první přímou na brněnskou branku.

„Brno má velkou kvalitu, co se třeba týká kombinace. I když jsme pochopitelně chtěli tři body, tak bod ze zápasu s takovým soupeřem je plusový a je to to super,“ vypravoval jeden z řady odchovanců, kteří v současném druholigovém týmu nastupují.

Do zápasu se Zbrojovkou, pro obě mužstva hodně důležitém, postupně nakouklo hned osm fotbalistů, kteří prošli hradeckou mládežnickou základnou. Platilo by to asi o devátém Robertu Juklovi, jenomže ten nemohl nastoupit kvůli čtyřem žlutým kartám.