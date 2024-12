Laňka z kauzy Berbr: Viníci dál hrají ligu, zatímco já dva roky stál za nic

Denis Laňka je však zpět.

Zatím v Brozanech, ve třetí lize.

Pod trenérem Jiřím Němcem, vicemistrem Evropy.

A po dvouleté stopce, kterou mu etická komise fotbalové asociace vyměřila za to, že si jako hráč Vyšehradu měl nechat slíbit úplatek 40 tisíc korun za druholigový zápas s Prostějovem z léta 2020. Jeho tým však zvítězil 3:1. „A já dvakrát asistoval u gólu. V etické komisi sedělo deset pitomců, kteří v životě neviděli fotbalový míč,“ rozčiluje se.

Trest zastavil jeho rozlet zrovna v době, kdy se vyškrábal zpátky do první ligy a nastupoval v Teplicích. „Kvůli lidem, kteří mi to zkazili, bych se chtěl ještě do ligy vrátit,“ bojovně hlásí sedmadvacetiletý ofenzivní tahoun, který mezi elitou nasčítal 27 startů za Teplice a Příbram.

Ve své zpovědi vysvětluje, co se tenkrát na Vyšehradě stalo, co si myslí o sportovním manažerovi Slavoje Romanu Rogozovi, čím se během trestu živil nebo jak vyrůstal bez otce, o kterého jej připravila autonehoda.