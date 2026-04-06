A také z kaluží krve. Za kolébku fotbalu je považována Anglie, ale do lecčehos se kopalo už předtím po celé planetě a zápal hráčů i nadšení fanoušků máme doložené již v hlubinách středověku. Přes bezpočet zákazů.
Zahálka je matkou neřesti. Pracujte. Anebo si aspoň hrajte. Pokud to nebude hazard. Tedy – se zdravím hazardujte, jak chcete, ale s penězi ne. Tak nějak se díval středověký mravokárce na pohybové aktivity našich předků. Her, které předcházely moderním sportům, se objevilo bezpočet. Pravidla většinou nebývala tak striktní, na nějakou tu zlomeninu a občas i úmrtí se tolik nehledělo, nicméně nasazení a zápal hráčů byly srovnatelné, stejně jako nadšení diváků.
Hrávalo se s míčem, uvnitř něhož byla lidská lebka. Byl to nesmírně tvrdý kolektivní sport a poražený tým někdy přišel o svůj majetek, a občas propadl životem.