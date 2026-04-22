30 tisíc fanoušků, chrám Dynama. Kluci z Děčína podávali míče ve 2. bundeslize

„Ujistili nás, že bezpečnostní podmínky jsou zajištěné, udělali různá opatření. I proces akreditace byl přísný. Rodiče se o kluky mohli bát, my ze začátku taky, ale všechno dopadlo dobře,“ oddechla si děčínská trenérka Ines Oliveira.
Zkraje dubna se hřiště Dynama změnilo v bitevní pole, když domácí ultras sebrali vlajku kotelníkům Herthy. Oba tábory se pak naháněly po trávníku a odpalovaly po sobě světlice, do akce šli těžkooděnci.
Oba německé kluby incident odsoudily a s Bochumí se už zase řešil jen fotbal. „Kluci si odnesli neuvěřitelný zážitek,“ líčila Oliveira. „Stadion plný, obrovský kotel, dramatický zápas, výhra Dynama 2:0. Bylo fajn pro kluky ocitnout se v centru dění na tak velkém stadionu. Ze začátku nevěděli, co je čeká, ale klidně by jeli znovu.“
Kluci z děčínských týmů U17 a U19 dostali jedinečnou příležitost v rámci projektu Interreg – Fotbal bez hranic, do kterého jsou zapojeny kromě Junioru i ústecký Viagem a drážďanské kluby Dynamo, Borea a Fortuna.
„Děláme spoustu aktivit, společné tréninky, zápasy, turnaje, školení, soustředění i kulturní akce,“ přiblížila Oliveira. „A role podavačů míčů funguje jako obrovská motivace. Před námi tam byli už i kluci z Ústí.“
30 616...
...diváků sledovalo zápas drážďanského nováčka s Bochumí, kapacita Stadionu Rudolfa Harbiga je 32 066 míst.
Atmosféra na Stadionu Rudolfa Harbiga je pověstná, kotel Dynama divoký, nápaditý a hlučný, zážitek dechberoucí.
„Kdo zná Dynamo, ví, že je to jeviště velkých emocí. My trenéři jsme všechno sledovali z tribuny, celou tu show, protože to skutečně show je. A kluci dostali pochvalu.“
Před zápasem měla jedenáctka Čechů školení, pak si mladí fotbalisté udělali foto na lavičce, dostali klubové oblečení, po zápase došlo i na snímek s drážďanským týmem.
„A vyfotili se i před stadionem, kde se pohybovaly tisíce lidí, trošku větší fotbal než v Děčíně,“ pousmála se trenérka. „Ohledně podávání míčů jsou přísná pravidla, skutečně to vyžaduje disciplínu. Musí vědět, kdy můžou skákat přes reklamní panely, kdy dát balon na klobouček a dalších několik pravidel.“
Fanoušci oslavovali po zápase své hráče, děčínská výprava zase své podavače. „Jsme vděční, že se to díky spolupráci mohlo uskutečnit,“ děkovala Oliveira. „Naši kluci, kteří jeli, jsou strašně šikovní. Odměnu si zasloužili, jsme na ně hrdí.“