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Fotbalisté pod jednou střechou. Dočkal s Vaclíkem či Pekhartem budují nové zázemí

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  10:40
Youtuber Mich Sako se spojil se sportovním centrem Day1. Spolupráci představili...

Youtuber Mich Sako se spojil se sportovním centrem Day1. Spolupráci představili na tiskové konferenci, jejíž součástí bylo také odhalení nových dresů. Za Day1 stojí bývalí čeští reprezentanti Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart a Tomáš Vaclík, kteří jsou spolumajiteli. | foto: Instagram/@Day1_footballacademy

Youtuber Mich Sako se spojil se sportovním centrem Day1. Spolupráci představili...
Na tiskové konferenci byli přítomni i osobnosti známé z podcastů či sociálních...
Tomáš Vaclík, Bořek Dočkal, Mich Sako a Tomáš Pekhart na tiskové konferenci.
Tiskové konference se zúčastnili také některé známé tváře. Přítomný byl třeba...
9 fotografií
Zkušenosti z profesionálního fotbalu chtějí využít i mimo hřiště. Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart a Tomáš Vaclík společně budují sportovní centrum Day1, které propojuje fyzickou přípravu, regeneraci a zdravotní péči.

Projekt má nabídnout komplexní zázemí nejen vrcholovým sportovcům, ale také lidem, kteří chtějí zlepšit kondici a dlouhodobě pečovat o své tělo.

Na tiskové konferenci, kde centrum představilo nové partnerství s youtuberem Mich Sakem, se Dočkal rozpovídal o tom, co se jeho týmu zatím podařilo a kam chce projekt posouvat.

Youtuber Mich Sako se spojil se sportovním centrem Day1. Spolupráci představili na tiskové konferenci, jejíž součástí bylo také odhalení nových dresů. Za Day1 stojí bývalí čeští reprezentanti Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart a Tomáš Vaclík, kteří jsou spolumajiteli.

Podle Dočkala je zásadní, že se podařilo propojit odborníky z různých oblastí. Sportovci tak mohou využívat služby trenérů, lékařů a fyzioterapeutů i možnosti regenerace a prevence.

„Snažím se na věci pořád koukat hodně kriticky a málokdy jsem s něčím spokojený. Nicméně mám velice dobrý pocit z myšlenky vytvořit zázemí pro lidi, kde se mohou starat o své tělo a mají možnost regenerace, prevence. Jsme schopní sem dostat také úplné špičky českého sportu a dát jim veškerý servis, aby se nachystali na další sezonu nebo aby se po zranění vrátili zpět na sportoviště,“ uvedl.

Centrum přitom necílí výhradně na profesionály. Jeho služby mohou využívat i lidé, kteří se sportem neživí, ale chtějí zůstat aktivní a věnovat se pravidelnému silovému tréninku.

Tomáš Pekhart, jeden ze spolumajitelů Day1.

YouTuber Mich Sako, Bořek Dočkal a Tomáš Pekhart.

Bývalý kapitán pražské Sparty popsal, že potřeby jednotlivých klientů se výrazně liší. Zatímco profesionální sportovci řeší aktuální zdravotní stav, cíle a přípravu na sezonu, u běžné populace bývá motivací například snaha udržet si kondici i ve vyšším věku. Právě možnost nabídnout oběma skupinám odpovídající péči považuje za důležitou součást fungování Day1.

Do něj se zapojuje také Vaclík. Zkušený brankář přiznal, že služeb centra zatím příliš nevyužil, do budoucna ale počítá s pravidelnějšími návštěvami. „Jednou jsem potřeboval jít hned a Bořek mi s tím hrozně pomohl. Jak já, tak manželka se začínáme usazovat v Praze a určitě se k tomu oba dostaneme. Budou mě tu vídat častěji,“ líčil.

Dočkal o spolupráci s Vaclíkem stál už delší dobu. Vedle jeho zkušeností a kontaktu s profesionálním fotbalem hrála důležitou roli také myšlenka na rozšíření fotbalové akademie.

„Měli jsme ale velký zájem, aby tady v rámci fotbalové akademie vznikla i brankářská škola. Čekali jsme, jestli Tomáš ještě dostane nějakou nabídku a nebude třeba někde chytat, ale to se nestalo, takže jsme Tomáše do této spolupráce urvali,“ prozradil Dočkal.

Pekhart přiznal, že během své profesionální kariéry podobně komplexní zázemí nezažil. „Sbírali jsme zkušenosti a nápady všude tam, kde jsme hráli. Chtěli jsme vytvořit něco, kde bude všechno pod jednou střechou. Jak pro profesionální sportovce, tak širokou veřejnost. Myslím, že se nám to povedlo,“ pochvaloval si.

Youtuber Mich Sako se spojil se sportovním centrem Day1. Spolupráci představili na tiskové konferenci, jejíž součástí bylo také odhalení nových dresů. Za Day1 stojí bývalí čeští reprezentanti Bořek Dočkal, Tomáš Pekhart a Tomáš Vaclík, kteří jsou spolumajiteli.

Urostlý útočník zároveň centrum jako jeden ze spolumajitelů sám pravidelně využívá. Oceňuje nejen možnost trénovat, ale také prostředí, ve kterém se potkávají lidé z různých profesí. „Je tu skvělá komunita lidí v manažerské i klientské skupině. Jde o ojedinělé místo v Česku, kde se na jednom místě můžou potkat lidé z nejrůznějších oborů,“ popisoval.

Projekt nově oznámil spolupráci s virtuálním týmem Mich Sako FC. Pro Day1 jde o možnost přiblížit mladým fanouškům témata, která se v běžných fotbalových přenosech do popředí nedostávají.

Dočkala zaujalo například video, v němž youtuber Mich Sako přibližoval den inspirovaný přípravou Erlinga Haalanda. Díky němu si uvědomil, jak dobře lze prostřednictvím internetového obsahu ukázat každodenní náplň sportovce.

Podobné projekty by podle něj mohly vysvětlovat také regeneraci, prevenci zranění nebo návrat do plné zátěže po dlouhé pauze. Zároveň přiznal, že sám sociální sítě nepoužívá a neplánuje na tom nic měnit. Jejich dosah však považuje za příležitost, jak oslovit mladou generaci způsobem, který je jí blízký. „Instagram nezakládám a youtuber ze mě asi nikdy nebude,“ smál se mistr ligy s letenským klubem

„Zároveň to nekritizuji. Absolutně respektuji, že to lidi dělají a že mají svou fanouškovskou základnu, což je super,“ řekl. Pro Day1 tak spolupráce představuje další způsob, jak rozvíjet jeho hlavní myšlenku: nabídnout kvalitní sportovní zázemí a současně přivést ke zdravému pohybu co nejvíce lidí. Centrum se chce zaměřovat také na mladé fotbalisty, kterým může předávat zkušenosti z vrcholového sportu.

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