Pardubice rozhodly až v prodloužení. Terén, počasí i výsledková křeč, přemítá kouč

  21:55
Sporná penalta a gól v prodloužení zachránily fotbalisty prvoligových Pardubic ve třetím kole MOL Cupu. Východočeši na hřišti Frýdku-Místku, soupeře ze třetí ligy, vyhráli 2:1. „Honí se toho ve mně hodně. Ale může to být ten okamžik, který změní hodně věcí,“ prohlásil pardubický trenér David Střihavka s tím, že i v lize se zatím jeho svěřenci spíše trápí.
Pardubický kapitán Kamil Vacek se snaží uniknout frýdecko-místeckým hráčům Jakubu Hellerovi (vlevo) a Lukáši Tomečkovi. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Ten gól jsme měli dát mnohem dříve. Ale kluci z Frýdku-Místku hráli skvěle, bojovali a udělali nám to hodně těžké,“ řekl pardubický záložník Filip Šancl, který utkání rozhodl.

„Že jsme zvládli takhle náročné utkání na těžkém terénu a proti dobrému soupeři, za to si hráči zaslouží kredit. Pro kluky to opravdu může být ten moment, že změní naše nastavení a takové zápasy už budeme zvládat i v lize,“ hodnotil trenér Pardubic.

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Střihavka souhlasil, že prvoligový favorit měl rozhodnout už v první půli. Jenže jeho hráči trefili dvakrát tyč a několikrát je vychytal gólman Jan Tomek. „Neproměnili jsme čtyři pět tutových šancí a ve druhé půli další tři čtyři, jednu skoro do prázdné brány,“ povzdechl si.

Bylo utkání odrazem pardubických výkonů v lize? „Může to mít souvislost, ale i tak by kluci měli věci řešit s větším přehledem. Byly tam vyložené šance. Na malém vápně nalité věci, je to o zkušenostech našich mladých kluků. Jedeme dál, tohle jsme potřebovali,“ odpověděl kouč.

Několikrát se vztekal a jednou hodil i fixem. Připustil, že ho rozčílily nepřesné přihrávky a zbytečné ztráty míče.

„Ale viděli jste terén... i počasí bylo složité. Navíc byla tma, takže možná tam byla souvislost. Ale samozřejmě také určitá křeč udělat výsledek, takže jedno s druhým. Nicméně jsme to zvládli. Potřebovali jsme to.“

Frýdecko-místecký brankář Jan Tomek vyráží míč před pardubickými protihráči.
Fotbalisté Frýdku-Místku se radují z vedoucího gólu v pohárovém utkání s...

Frýdecko-místecký trenér Martin Šrámek podotkl, že rozhodčí Simon Vejtasa hosty vysvobodil nařízenou penaltou. Tu v 71. minutě proměnil Ladislav Krobot.

„V prvním poločase jsme měli štěstí, soupeř měl hodně standardek. Vše jsme ale přežili, než rozhodčí odpískal penaltu,“ konstatoval Šrámek. „Co vím, tak na našeho gólmana šli dva hráči hostů a k překvapení všech z toho byla penalta.“

Brankář Tomek je přesvědčený, že nefauloval. „Upřímně... Trefil jsem prvně balon, ale sudí mi tvrdil, že jsem zasáhl jenom hráče. Bohužel. Nebýt toho, mohli jsme vyhrát jedna nula,“ řekl Tomek, který měl ve Frýdku-Místku premiéru, jelikož jednička týmu Kryštof Lasák se zranil.

Trenér domácích Šrámek musel druhý poločas sledovat z tribuny, neboť ho sudí Vejtasa o přestávce vyloučil. Během první půle dostal žlutou kartu za to, že asistentu sudího vyčinil, že neviděl ofsajd.

„Po první půli jsem hlavnímu říkal, že hostům nedal za úder do hlavy žlutou kartu, ale my jsme měli už čtyři. Tak mi dal druhou žlutou. Na nás ve třetí lize si rozhodčí troufnou, ale na Spartě, na Slavii by si to nedovolili,“ prohlásil Martin Šrámek.

