Štípek půl roku nehrál zápas. Krize mu pomohla zpět na hřiště

V první sezoně odehrál 28 zápasů a v té současné na podzim 15 a dal jeden gól.

Poslední květnový den mu bude osmadvacet let, a tak neví, jak dlouho bude ještě hrát.

Naposledy jste hrál mistrovský zápas na podzim loňského roku. A od té doby?

V lednu a únoru jsem byl na menší operaci s koleny, ale už jsem v pořádku a trénuji.

Jako jednomu z mála vám tedy nevadila nucená přestávka.

Je to pravda, přišlo mi to vhod. Je blbé to takto říci, ale bohužel je to pravda. Pomohlo mi to, jinak bych neodehrál většinu sezony a takto mám šanci být připraven, pokud se začne plánovaného 26. května.

Momentka z utkání Jihlava vs. Sokolov. Na zemi je hostující David Štípek

Co jste dělal po prodělaných operacích. Skoro nic?

Mohl jsem jen maximálně cvičit vršek, ale nemohl běhat, skoro ani chodit. Ochably mi všechny svaly.

Před měsícem a půl jste začal lehce běhat a poslední dva týdny už s týmem normálně trénujete úplně naplno.

Pauza je znát, je těžké dostat se do toho zpátky, aby tělo fungovalo jako předtím.

Jak to bylo v době individuálních tréninků?

Nedostal jsem jiný plán než ostatní, ale bylo mi řečeno, že mám dělat podle sebe. Chodil jsem na rehabilitace a konzultoval to i s fyzioterapeuty. Dostával jsem individuální plán jako všichni, a co jsem mohl, a když jsem se na to cítil, to jsem splnil.

A přišel první trénink...

Těšil jsem se velmi, hlavně na míč. Chápu, že pro ostatní to bylo dlouhé být měsíc v karanténě, ale z mého pohledu jsem byl v podstatě od začátku roku v karanténě. Netrénoval jsem, nic nedělal, a tím pádem doba nečinnosti byla násobená. Těšil jsem se hrozně.

Nejprve jste trénovali v osmi, deseti. V tom počtu už se dá nasimulovat normální trénink.

Dají se hrát hry čtyři na čtyři, člověk si vystřelí, dají se dělat nějaké nácviky.

Trenéři do současného tréninkového procesu zařadili volno o víkendu.

Jsme rádi, ale není to dogma, že je volno. Kdo cítí, že si může něco sám udělat, nic mu nebrání, ale tréninky nejsou organizovány.

David Štípek ze Sokolova (vpředu) během zápasu proti Ústí nad Labem.

Jste za to rádi?

Musím říct, že co máme v týdnu dvoufázové tréninky, je to opravdu náročné a myslím, že to volno bodne, aby se zregenerovalo a mohlo přes týden trénovat znovu.

Pokud se opravdu 26. května začne hrát, nastane kvapík. Bude se hrát dvakrát týdně.

Já se na to těším. Stejně jako každý řeknu, že radši hraji, než trénuji. Potom už třeba nebudou dvoufázové tréninky a budou se hrát jen zápasy, mezi nimiž se bude rehabilitovat, aby byl do dalšího zápasu ready. Bude to ve velkém tempu trvat třeba šest týdnů. Bude hodně důležitá regenerace. My nyní natrénujeme, abychom to lépe zvládli, teď máme asi proto trochu větší dávky.

Ale hrát se pravděpodobně bude bez diváků.

Je to zajímavé. Nikdy jsem to nezažil a nedovedu si to představit. Bude to mít asi atmosféru přátelských zápasů, kdy jsou slyšet všechny pokyny od trenéra. Je to prostě jiná atmosféra. Pro týmy, které hodně sázely na podporu diváků, se mohou trochu stírat rozdíly mezi domácím a venkovním prostředím. To pro nás v Sokolově bohužel neplatí.