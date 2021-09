Rozehnalova sobota: nejdřív mistrák za Kužušany, pak charita pro děti

V sobotu odběhal mistrovské utkání v Hněvotíně a následně uháněl na charitativní mač na Andrův stadion. „Museli jsme přeložit náš zápas o dvě hodiny. Velké díky Hněvotínu,“ říkal David Rozehnal, který odpoledne hrál za iniciativu Děti dětem proti Realu Top Praha.



Při návratu do Česka jste prohlašoval, že se chcete věnovat charitativním projektům. Své slovo jste dodržel.

Ano, doufám, že to jde vidět. Spolupracuji s Dobrým místem pro život, stejně tak s Rosťou Vaňkem, zakladatelem projektu Děti dětem, jenž pomáhá rodinám, jejichž ratolesti neměly v životě tolik štěstí. Dává mi to smysl. Lidé, co se na tom podílejí, to dělají nezištně a snaží se především pomoci ostatním. A já bych chtěl taky.

O víkendu jste hrál po boku hvězd, fotbalových i nefotbalových. Jak se vy díváte na tyto exhibiční mače.

Je to pro dobrou věc, je to super. V Hněvotíně jsem mistrák prohrál, v Olomouci jsem chtěl zvítězit. Nakonec remíza. Nechci nikoho opomenout, ale jsem moc rád, že jsem si mohl zahrát s Oldřichem Machalou, Pavlem Hapalem a Radoslavem Látalem. To jsou lidé, díky kterým jsem se v kariéře dostal tam, kam jsem se dostal.

Připomněl vám Andrův stadion hezké chvíle?

Určitě. Andrův stadion je pro mě de facto doma, cítím se tak. Přišla celá rodina. Byl to krásný den, jsem rád, že se vybralo tolik peněz.

Další zápasy s iniciativou Děti dětem plánujete?

Určitě. Rosťa Vaněk začal řešit další osobnosti. Měl by to být stabilní tým. Máme vícero jmen, ale někdo holt nemohl dorazit. Jsem rád součástí tohoto týmu a projektu.

Český národní tým hrál v neděli v Belgii. Byl to pro vás speciální duel?

Hrál jsem tam tři sezony, takže velmi. Byl jsem v mančaftu s Edenem Hazardem, to je člověk, který když má den, tak je nezastavitelný. Belgičani za pár let vybudovali tým, který má kvalitu ovládat šampionáty. Bohužel to ještě neprokázali.

Co říkáte na letošní Sigmu?

Skvělé. Zatím. Nechci předbíhat, ale pro nás je dobře, že se před přestávkou podařily dobré výsledky. Teď je důležité jít zápas od zápasu.

V posledních dnech se Sigma spojuje s bojem o Evropu.

Zase bych to nepřeceňoval. Je stále začátek. Když vyhlásíte útok na poháry, může to být kontraproduktivní. Musíme respektovat soupeře. Ale proč ne. Olomouc by se o poháry měla prát.