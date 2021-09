Přerov změnil historii, teď ho čeká Líšeň. Trenér si však přál Baník

V současnosti trenér divizního Přerova, který se poprvé od začátku tisíciletí dostal v MOL Cupu do druhého kola. A o místenku mezi 32 nejlepších celků si to FC Viktorie Přerov rozdá s druholigovou Líšní. Ve středu, doma, od 17.00.



Povězte, proč se zápas hraje až nyní, hrát se mělo před týdnem.

Minulý týden naše mužstvo sužovala střevní viróza. Divizní zápas s Hranicemi jsme proto přesunuli na minulé úterý a zároveň požádali Líšeň o odklad. I jim se to hodilo.

Jak divizní tým zvládne čtyři utkání během dvou týdnů?

Je to sice náročné, ale nás to netrápí. Máme v kádru hlavně mladé kluky, většinou studenty. Takže není problém ani v kondici a ani v tom, že se hraje ve všední den. Moc toho sice nenatrénujeme, ale zápas dá hráčům mnohdy více než trénink.



Takže speciální příprava na věhlasného soupeře nebyla?

Trénovali jsme jako vždy. Na vymýšlení něčeho speciálního vlastně ani nebyl prostor.



Poprvé od začátku tisíciletí jste prošli předkolem i prvním kolem. Jak tohle vnímáte?

Netíží mě to, ale vnímal jsem, že Přerov nikdy nepostoupil dál, takže to bereme jako obrovský úspěch. Jen mě trochu mrzí los.

Líšeň z druhé ligy vás nechává klidným?

Jejich mančaft samozřejmě kvalitu má. Obrovskou. Vždyť loni mohli pomýšlet na postup do první ligy. Ale já osobně si přál zvučnější jméno. Baník Ostrava. Nicméně zpestření a motivace do další práce to bude i tak velká.



Jaký zápas očekáváte?

Budeme se snažit hrát ze zabezpečené obrany, to by jim nemuselo sedět. Hraje se jenom na jeden zápas, který navíc začíná od stavu 0:0. Ale jsem realista. Vím, že kvalita bude jednoznačně na straně Líšně. Sice asi nepostaví to nejsilnější, co budou mít k dispozici, ale my také musíme sestavu protočit.



Máte velmi mladý kádr, průměrem okolo dvaadvaceti let. Neznervózní hráči, když přijede tým z druhé ligy?

To si nemyslím. Je pravda, že nám zkušenější borci odešli, ale my pravidelně hrajeme přáteláky s týmy ze třetí ligy. Takže si myslím, že kluky nervozita nesváže.

Do Přerova nejspíš dorazí i hrdina posledních dnů Jan Silný. Co říkáte na jeho počin, kdy strhl výtržníka k zemi, aby ochránil pořadatele?

Zachoval se lidsky. Chránil druhého člověka. Podle mě udělal to, co měl.

V předkole jste po prodloužení vyřadili Nové Sady. Euforie?

Obrovská! Byl to první soutěžní zápas po strašně dlouhé době. Prohrávali jsme. Vyrovnat se nám podařilo až v devadesáté minutě. A v prodloužení jsme rozhodli tři minuty před koncem. Já navíc bydlím kousek od jejich hřiště, takže vzájemné souboje jsou vždy pikantní.



Nové Sady vám vrátily porážku hned v prvním kole divize. Vyměnil byste to?

Těžká otázka, možná ano. Ale stalo se a beru to tak, jak to je. Už to nezměním. Dívám se na další kola.

Následně jste 5:0 přešli přes Polanku. Byl to tak jednoznačný zápas, jak ukazuje skóre?

Dali jsme v první půli dva slepené góly, to nám pomohlo. Ale i tak jsme zkrátka byli lepším týmem. Což je trošku úsměvné, protože oni jsou na špici Divize F, kdežto my ve druhé skupině jsme třetí od konce.

Co pro vás MOL Cup znamená?

Bereme to spíš jako zpestření. Upřímně jsem nečekal, že se dostaneme takhle daleko. Soustředíme se hlavně na divizi, na druhou stranu dnešní zápas bude odměna.



Tam se vám ale teď příliš nedaří - čtyři zápasy, čtyři body a 12. místo.

Je jasné, že bychom chtěli být výš. Ideálně kolem pátého místa. Doma se nám nedaří. Týmy většinou přijedou s cílem neinkasovat a to nám moc nevyhovuje. Venku jsme nebezpeční.

V aktivní kariéře jste toho zažil spoustu. Za Sigmu jste si zahrál i semifinále Intertota Cupu proti Hamburku.

To byla paráda. Plný stadion. Hamburk měl tenkrát jednu z nejlepších defenziv v bundeslize. Čtvrtfinále proti Dortmundu jsem vůbec nehrál, tady jsem si to vynahradil.

Na co dál ještě vzpomínáte?

Na výhru proti Slavii 4:3, dal jsem dva góly. Moc gólů jsem, pravda, nevstřelil. Ale proti Spartě a Slavii se mi vždy dařilo, nevím proč. I za Mladou Boleslav.



Jak se vám hra Sigmy pozdává dnes?

Líbí se mi, co s týmem pan Jílek udělal. Mám k němu respekt, byl mým školitelem, když jsem si dělal trenérskou licenci. Klidně by páté místo mohl s Olomoucí urvat.



Také byste rád jednou trénoval ligu?

Samozřejmě bych se chtěl coby trenér posouvat. Uvidíme, co budoucnost přinese.