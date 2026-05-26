V mládí platil za velký fotbalový talent. Od patnácti nastupoval za rodný Prostějov ve třetí lize. Dokonce byl i dvakrát na zkoušce v anglické Aston Ville, která následně o šikovného blonďáka projevila zájem. Ale dědeček nakonec Píchalovi doporučil, ať zůstane na Hané a zvyká si na mužský fotbal.
A byť to nakonec s fotbalovou dráhou nedopadlo, u sportu Píchal zůstal. Jen v trochu jiném odvětví.
Dnes jako kondiční trenér vede českou tenisovou jedničku Jiřího Lehečku a objíždí s ním turnaje po celém světě. „Takže vlastně můžu být docela spokojený, ne?“ usměje se na začátku svého vyprávění pro iDNES Premium.
Hráli jsme reprezentační turnaj v kategorii do šestnácti let. Dal jsem gól Anglii, nastoupili jsme i proti Norům s Haalandem.