Sparťan Pavelka: Bylo co si vyříkat, neladilo nám to a v Plzni to byl vrchol

Je nejstarší ze sparťanského kádru, při absenci Filipa Panáka byl v pohárovém zápase kapitánem.

V letošní sezoně to byl jeho šestý start za Spartu: tři zapsal v lize, dva v kvalifikaci o Ligu mistrů. Naposled hrál v září pár minut v Českých Budějovicích.

„V sestavě bylo hodně změn, dali jsme čtyři góly, vyhráli, postoupili, takže dobrý,“ řekl Pavelka.

Ale první poločas byl spíš trápením, souhlasíte?

Chyběl nám moment překvapení. V plánu bylo dát co nejdřív gól, aby to soupeř trochu otevřel. Věděli jsme, že budou hrát v bloku. Když to nešlo, chtěli jsme hrát trpělivě a utahat je, což se na soupeři projevilo v druhém poločase. Vnímali jsme, že to nebylo perfektní, ale měli jsme to pod kontrolou.

Po víkendové porážce v Plzni bylo asi dusno. Co se dělo?

Bylo to bouřlivé. Bylo hodně věcí, které jsme si museli vyříkat. Nešlo jen o zápas v Plzni, ale nám ty detaily neladily už pár týdnů. V Plzni to pak byl vrchol. Teď byla důležitá reakce na hřišti.

Co konkrétně jste si museli vyříkat?

To by mělo zůstat v kabině. Hlavně jsme se potřebovali vrátit k principům, které nám fungovaly a od kterých jsme myslím upustili. Chyběl nám především hlad po vítězství. To byl takový hlavní bod debaty.

Jak byste náladu v kabině popsal? Byli jste dole?

Dole nejsme, nezvládli jsme pár zápasů to ano, ale zase není důvod k panice, abychom říkali, že je všechno špatně. Mluvit a polemizovat můžeme, jak dlouho chceme, ale důležité je, jak se předvedeme na hřišti. První krok jsme zvládli, v sobotu v lize proti Baníku přijde ten důležitější.

Může vám pohárové vítězství, byť nad druholigovým outsiderem, pomoci?

Každé vítězství vám dodá sebevědomí a klid. My jsme ho dlouho neměli. Věřím, že nám pomůže. Někteří kluci si odpočinuli, hráli hodně zápasů a bylo to na nich znát. Na Baník se těšíme.

Poprvé za Spartu nastoupil belgický stoper Elias Cobbaut. Jak se vám jevil?

Je agresivní, silový, rychlý. Levák, ti jsou vždycky zajímaví. A taky vítězný typ. Myslím si, že to může být zajímavá varianta do rotace. Nebo si třeba řekne i o větší vytížení.