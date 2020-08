Kouč Varnsdorfu: I přes prohru mám dobrý pocit. A ještě se zlepšíme

„I přes porážku nemám špatný pocit. Postupně se ještě zlepšíme,“ věřil na klubovém webu varnsdorfský kouč David Oulehla.



Soupeř měl podle něj velkou kvalitu. „Byl velmi dobrý v kombinaci, přesto jsme si dali dvě branky sami. V obranné fázi máme určitě věci, na kterých musíme ještě pracovat, aby byly lépe vyřešené a kompaktnější. V útočné fázi jsme předvedli hodně málo, beru to, že jsme hráli proti silnému týmu z 1. ligy, který atakuje evropské poháry, ale i tak jsme si s některými situacemi měli poradit o hodně lépe,“ vyčítal Oulehla. „Máme tam dobře nastavené principy, ale končíme na technických lehkých ztrátách okolo pokutového území, pořád nám tam chybí to správné načasování, rozhodnutí a přesnost. To, co utkání rozhoduje,“ viděl kouč.

Branky favorita stříleli Túlio, Drchal a Ikaunieks. „Sice jsme prohráli, ale myslím si, že až na nějaká řešení kolem vápna soupeře ve finální fázi jsme se s tím popasovali dobře. Přece jen to byl ligový soupeř a měl svou kvalitu. Teď nás čeká první kolo 2. ligy v Ústí, máme pár dnů na to, abychom doladili detaily a připravili se na start. Snad do sezony vstoupíme dobře a přivezeme si nějaké body,“ věří brankář Adam Richter, který proti Boleslavi odchytal druhý poločas a inkasoval jednou.

Páteční derby v Ústí, kterému generálka s Admirou odpadla kvůli nezpůsobilému hřišti, startuje v 18 hodin.