Výhrady měl i k rozhodčím, hlavně k penaltě za vyrovnaného stavu, která mohla Ústí připravit o neporazitelnost. Holý však Savoviče vychytal.
„Za mě to je soft penalta, já bych takovou nepískal. A chybí mi tam odpovědnost těch lidí. Zápas skončí a nikdo už nezkoumá, jestli to rozhodnutí bylo správné. A vy třeba přijdete o body,“ štve Oulehlu, který se stal druholigovým Trenérem měsíce srpna.
Jak byste řešil sporné situace? Zavedl byste VAR i do druhé ligy?
Za mě ideál! Ale i s VARem je potřeba pracovat rozumně, zdá se mi, že v první lize je už převarováno.
|
Ústí remizovalo s rezervou Slavie. Do čela druhé ligy se tak posunula Karviná
V zápase s rezervou Slavie vám neuznali gól, čelili jste penaltě. Cítil jste křivdu?
Bylo tam hodně diskutabilních rozhodnutí. Zdá se mi, že těch věcí proti nám je poslední dobou už hodně. Nechci se vymlouvat a pouštět do spekulací, ale držím se faktů. S Českou Lípou tady dostaneme gól z třímetrového ofsajdu, dneska penalta. Když jsem se na to díval, tak mi přišlo, že se ten hráč kopl do vlastní nohy. A rozhodčí neváhá. Na druhé straně bylo taky pár sporných momentů. Necítím to celkově dobře. Pozor, rozhodčí to taky nemají lehké. Musí se rozhodnout v mikrosekundě, nechci, aby to vyznělo nějak špatně. Ale jsme profíci a je potřeba, aby těch omylů bylo co nejméně.
Po sedmi kolech je Ústí o skóre druhé za lídrem Karvinou, jak to berete?
Těší nás to. Kdyby nám někdo řekl, že po sedmi kolech budeme první či druzí, byl bych určitě rád. Myslím, že to má kvalitu a je to fajn, ale potřebujeme zvládat ty domácí zápasy. Už jsme toho poztráceli dost.
Jak hodnotíte remízu s rezervou Slavie?
Je to trošku zklamání z výsledku, ale mohli jsme prohrát i vyhrát. Musíme ocenit kvalitu soupeře, byl to nadstandardní druholigový zápas. Tohle se bude lidem líbit. Slavia se snažila hrát, my taky. Neměli jsme dobrý vstup, nechci se na to vymlouvat, ale máme v týmu obrovskou virózu, hráči nám popadali, v pohybu to bylo vidět. Dostali jsme brzy gól, ale po něm jsme se paradoxně probudili, začali jsme hrát kombinačně, přitlačili jsme hosty. Vyrovnání nám pomohlo v mentalitě, ve druhé půli jsme byli lepší v kombinaci, byla tam velká převaha, hodně situací, co jsme mohli dotáhnout. Taky jsme přežili penaltu, tam se to mohlo zlomit. Doma chceme vyhrávat, ale bod má váhu. Musíme být pokorní.
Dorazilo přes 2 700 diváků, vzbudili jste v Ústí fotbalovou horečku?
Byli bychom za to rádi. Mrzí mě kvůli divákům, že jsme to nedotáhli k výhře. 2 700 lidí, to je na druhou ligu úplně pecková návštěva. Teď je potřeba, aby výkony a výsledky byly takové, že ty diváky udržíme a bude se to ještě zvedat.
Váš předsezonní cíl byl postup do baráže, ještě se nepřihlásíte do boje o přímý postup do první ligy?
Tady asi řeknu takovou tu klasiku, jdeme zápas od zápasu. Teď to zvládáme, ale příště třeba tři čtyři utkání po sobě vyjít nemusí. Je to extrémně vyrovnané, poslední může porazit prvního.
Ale vypadáte hodně hladově.
Tým se probudil, bouchly v něm saze. Čeští kluci to tady táhnou, je tu dobrý tým, parta. Nechci, aby to špatně vyznělo, ale my trenéři, co jsme sem přišli, jsme trošku psychopati. Jsme tady od rána do večera, rozumíme si, pracujeme na detailech. Třeba dneska ta chycená penalta Slavie - gólman Holý měl určeno, kam má jít . Neříkám, že to ten hráč vždy tak kopne, ale když jich zahrává sedm za pět let a šest jich jde do nějakého prostoru, tak je ta pravděpodobnost vyšší. A dneska to vyšlo. Detaily rozhodují, připravený je každý. A vy musíte vymyslet něco, abyste přečůral toho druhého, o tom to je. My jsme teď nahoře, ale je tam ještě strašně moc věcí, co potřebujeme zvednout.
|
Retrotiskovka po Ústecku, trenéři spolu. Řešili AI místo sudích i Šustrovy ovce
Co třeba?
Útočné standardky, to je katastrofa. Každý zápas máme deset útočných standardek, možná i víc, ale není z toho vůbec nic. Pro mě je největší motivace tohle posunout, nejsme schopni si tím pomoct. Neberu standardky, že to Březina krásně trefí jako proti Dukle i teď proti Slavii, ale my tam máme deset rohů a není to nebezpečné. Nemáme špičkové hlavičkáře, ale musíme najít nějaký model, který nám to přinese.
Za srpen jste se stal Trenérem měsíce ve druhé lize, jak to vnímáte?
Každý říká, že nejde po osobních hodnoceních, ale potěší to. Lhal bych, kdybych řekl, že ne. Musím však zdůraznit, že to je o hráčích, je to spíš jejich ocenění. A pozor, taky mého realizačního týmu. Mám tým, na který toho hodně nakládám, musím poděkovat i kolegům. Bez nich to nejde.
Blíží se konec přestupního termínu, jak to vypadá s případným odchodem útočníka Alana Do Marcolina, o kterého se zajímají prvoligové kluby?
Momentálně nic nového. Každému hráči přeju, aby se posouval, ale doufám, že do 8. září do půlnoci se už nic nestane a zůstane tu.
Spekulovalo se, že případný zájemce bude muset vysázet za Marcolina až jeden milion eur.
Když vidím ty ceny, co se platí v první lize, točí se tam obrovské peníze. Kluby si mezi sebou prodávají hráče za 30 i 60 milionů, a pak přijdou do druhé ligy a chtějí vám dát dát dva miliony. Tak to si toho hráče raději necháme. Já slyšel o nabídce na 700 tisíc eur, přesto klub Marcolina neprodal. I to je pro mě signál, že majitel chce hrát o vršek. Někdy přijde chvíle, že toho hráče už musíte pustit a prodat, ale Marcolino je nastavený dobře. Když tu zůstane do zimy, přidá čtyři góly, dej bože víc, tak jeho čas přijde. Nemine ho to.
A posílí ještě Ústí?
Měli jsme rozjednaného wingbeka, už to bylo skoro hotové, ale zadrhlo se to, tak uvidíme. Když to nevyjde, podzimní kádr bude uzavřený.