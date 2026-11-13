Oulehla: Tlak fanoušků i hejtrů je velký, ale neklepu se, jestli mě vyhodí

„Tlak fanoušků i hejtrů na sociálních sítích je velký, ale já to nečtu, nezajímá mě to. Věřím své práci, snažím se ji dělat co nejlíp. Jsem v pohodě se vším, určitě nejdu do zápasu s tím, že bych se klepal, jestli mě majitel vyhodí, nebo ne,“ zůstává v klidu kouč Viagemu.
Po šesti podzimních kolech Ústí skočilo až do čela druhé ligy, nynější výsledková krize ho srazila na šesté místo. A Oulehla je najednou pod tlakem. „Trápí mě to, je to nepříjemné, ale když se na tuhle práci dáte, tak s tím musíme počítat. Snažím se ovlivnit věci, co můžu, co ne, to jde mimo mě.“
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Ústí před sezonou vyhlásilo jako cíl baráž a od třetího místa ho nyní dělí šest bodů. Mimořádně povedeným startem fanoušky namlsalo, jenže teď se projevuje, že nově složené je mužstvo i realizační tým.
„Klub prochází nějakým vývojem. Byl tady v podstatě konec, pak přišel pan Kubáň (nynější majitel), nastartovalo se to. Pan Habanec (bývalý trenér) složil velmi dobře mužstvo na postup z třetí ligy, to bylo super. Už první sezona ve druhé lize ale něco ukazovala a teď jsme zase v nějakém mezidobí. Je potřeba si to po podzimu vyhodnotit, rozklíčovat a jít dál. Buď se mnou, nebo s někým jiným.“
Kubáňovu důvěru Oulehla zatím má, jak nedávno řekl. „Já to nečetl, soustředím se na to, co jde ovlivnit, na detaily. Trenérská práce mě baví a chci, aby to bavilo i hráče. Ostatní je otázka na majitele nebo management, aby si vyhodnotili, jestli je ten člověk přínosný pro to, co tady chtějí budovat,“ nelpí na své pozici kouč.
Ústí se nedaří hlavně doma, z osmi zápasů tu zvítězilo jen dvakrát. Naposledy remizovalo s Viktorií Žižkov 0:0. „Další ztrátu koušu špatně, ale nenavázali jsme na předešlé rozporuplné výkony. Mělo to slušné parametry proti velmi kvalitnímu soupeři s ligovými zkušenostmi. Není nám to teď úplně nakloněné, nemáme štěstí a lehkost. Ale výkon kluků byl až heroický, šli na hranu fyzických možností,“ ocenil Oulehla.
Vyzdvihl i výkon brankáře Tomáše Holého, který poslední dobou rovněž čelil kritice. Proti Žižkovu chytil penaltu a zachránil Viagemu aspoň bod. „Lidi na něj i na mě pořvávali, ať ho už vyndám, že je špatný gólman. Jsem rád, že ukázal, že je mužem na svém místě. Podle mě je to jeden z nejlepších gólmanů ve druhé lize, ne-li vůbec nejlepší,“ chválí 206 centimetrů vysokou ústeckou věž.
V posledních dvou podzimních kolech Viagem narazí na Příbram a Kroměříž, své neoblíbené soupeře. „Já vůbec nejedu tyhle statistiky. Co bylo, mě absolutně nezajímá. Vím, že někdy to má nějakou příčinu, ale já se dívám dopředu. Skončí zápas, vyhodnotím si, co jsme mohli udělat líp, a dívám se na dalšího soupeře, abychom byli příště úspěšní.“
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Během zimní přestávky kouč počítá se změnami v kádru. „Nějaké musí být, směrem ven i dovnitř. Ať je to, jak je, nějakou krizí procházíme a já vidím její příčiny jasně.“
I když je teď Viagem v útlumu, své cíle přehodnocovat nebude. „Chceme být co nejvýš. Náš tým nějakou kvalitu má, baráž je možná silný cíl, ale zase proč ne, když vidím mužstva okolo. Podívejte se na Jihlavu, trefili se do čtyř hráčů, najednou jim to bouchlo a jede to,“ zmínil aktuálně třetí Vysočinu, kterou v minulosti také vedl.
Tabulce vládne Karviná, ale druhá a třetí pozice nejsou daleko. „Karviná je odstřelená, ale ta další dvě místa reálná jsou. Baráž určitě není sci-fi.“