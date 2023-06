Žádnou revoluci jsem tady dělat nechtěl, říká jihlavský trenér Oulehla

Jeho záchranářská mise nakonec dopadla dobře, takže nebyl důvod, proč mu smlouvu neprodloužit i na další ročník. A v něm hodlá devětatřicetiletý kouč začít s čistým stolem... „Řekl jsem klukům, aby na minulou sezonu ne že úplně zapomněli, ale spíš aby se z ní poučili,“ uvedl Oulehla.

Takže jste hned nerozdával výpovědi, většina kádru by měla zůstat?Samozřejmě, žádnou revoluci jsem tady dělat nechtěl. V Jihlavě je mladý, pracovitý tým, který chceme posunout na vyšší herní úroveň.

Přípravné zápasy Jihlavy Odehráno

Jihlava – Olomouc B 3:2

Zbývá odehrát

Pátek 30. června: Sparta – Jihlava (14.00)

Úterý 4. července: Chrudim – Jihlava (10.30)

Pátek 7. července: Liberec – Jihlava (11.00)

Sobota 15. července: Bohemians – Jihlava (17.30)

Myslíte, že to půjde bez zásahu do týmu?

Jasně že ne, proto ho taky chceme okysličit dvěma nebo třemi úplně novými hráči.

Což už jste udělali, protože pozorný fanoušek v sestavě na úvodní přípravný zápas, který se odehrál minulý víkend, tři nová jména našel...

Máme tady Adama Peška z Plzně. Dvacetiletého středového hráče, kterého jsme si vytipovali. Chtěli jsme ho, protože je pohyblivý, dynamický. Měl by zvýšit konkurenci v naší středové řadě.

Další dva nováčci jsou podle jmen cizinci, i s nimi počítáte pro nový ročník?

Labaran Khalid (devatenáctiletý Nigerijec – pozn. red.) hrál proti Olomouci B a dostane šanci i v dalším zápase. Pak si jeho hru vyhodnotíme a řekneme si, jestli pro nás bude dostatečně zajímavý, nebo ne. A co se týká Emira Tombula (dvaadvacetiletý Turek), tak to je levonohý stoper, který působil ve Švýcarsku a necelý rok strávil v juniorce New York Red Bulls. Ten se zatím jeví velmi dobře.

První přípravné utkání se podle konečného výsledku 3:2 povedlo celému týmu, nebo ne?

Hodně věcí jsme přenastavili, spoustu jich máme jinak, než byli kluci doteď zvyklí. Ale vesměs se adaptují všichni dobře. Proti Olomouci jsme mužstvo protočili tak, aby zátěž ležela na všech hráčích. A musím říct, že první půlka byla opravdu hodně slušná. Z naší strany měla vynikající parametry.

Druhým soupeřem, který má vaše svěřence v přípravě prověřit, bude pražská Sparta (zápas začíná na Strahově dnes ve 14.00). Pokud se nepletu, tak Vysočina je v podstatě jediným českým týmem, se kterým se v přípravném období utká...

Je to pravda, však jsme za to taky rádi. Bude to pro nás určitě zajímavá konfrontace. Věřím, že nám to ukáže další věci, na kterých ještě bude potřeba pracovat.

Předpokládám, že hodně důležitý bude i zdravotní stav hráčů. Jak to s nimi zatím vypadá?

Všichni ti, kteří byli delší dobu zranění, už jsou v nějakém – řekněme přípravném – procesu. Posunuli se. Tedy kromě Křivánka a Shudeiwy, u nich to ještě bude chtít určitě aspoň dva týdny rekonvalescence.

Ještě jsme nezmínili post vašeho asistenta, který zaplnil Pavel Mazánek z Havlíčkova Brodu. Proč jste volil právě jeho?

Je to člověk, kterého znám dlouhou dobu, vážím si ho. Je podobně smýšlející jako já, tudíž věřím, že nám to společně bude fungovat.

Vybíral jste si záměrně zkušenějšího kolegu?

Řeknu to takhle, nepotřebuju k sobě kývače. Jsem trenér, který svým kolegům dává velký prostor a záleží mi na jejich názoru.