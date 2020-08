Snad bude letošní sezona víc v klidu, doufá trenér Varnsdorfu Oulehla

„Nula vzadu mě těší hodně, přišel nový trenér gólmanů Radek Porcal, tak jsem si to hned od něj vyslechl (smích). Ale je tam pořád velký prostor pro zlepšení. Když na nás přijde mužstvo, které bude opravdu kvalitní, tak ty mezery potrestá, pořád je na čem pracovat,“ nepodléhal uspokojení kouč Oulehla po remíze 0:0 v pátečním derby.



Zápas ve spalujícím horku moc fotbalové krásy nenabídl. „Mohlo to být výrazně lepší utkání, ale remíza je asi spravedlivá. Před zápasem bych bod bral, to říkám se vší pokorou. I teď si ho vážíme, ale vidím, že se musíme ještě dost zlepšit, hlavně v útočné fázi. Kolikrát můžeme jít do střely, do zakončení nebo do finální přihrávky, ale řešíme to špatně. To nás trápí nejvíc, potřebujeme být víc údernější a efektivnější,“ velí kouč.

Varnsdorf, který čeká domácí premiéra v neděli s Třincem, do sezony vyrukoval s novou stoperskou dvojicí Zbrožek-Hasil. A zdá se, že loňský problém v defenzivě by mohl být vyřešen.

„Na komplexní hodnocení je brzy, počkáme po čtyřech pěti kolech. Ale už z té přípravy cítíme, že to je pevnější, že to má nějaké parametry. Noví stopeři, to byla naše priorita,“ přiznává trenér.

Jinak k zásadnější obměně kádru nedošlo. „Teď už je tým stabilnější než loni, kdy byla ta obměna velká, ale pořád je kádr dost úzký. Máme nějakých 15 hráčů, dva brankáře, bude to hodně o štěstí, o kartách, aby se nám vyhýbala zranění,“ modlí se kouč.



Oulehla věří, že letošní sezona bude lepší než ta minulá, v níž Slovan definitivně stvrdil záchranu až v posledním kole. „Všichni si přejeme, aby to bylo klidnější. Zatím cítím, že to je takové kompaktnější, silnější a pevnější, nepropadáme, nedostáváme góly tak lehce. Ale víc uvidíme tak po 4. kole.“