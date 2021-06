Nekončím, hlásí Král západu. Limberský míří do Domažlic

„Je to asi čtyři nebo pět let, kdy jsem slíbil majiteli klubu panu Ticháčkovi, že až skončím na profesionální úrovni, budu pokračovat právě tady v Domažlicích. Oddaloval jsem to, co to šlo, ale teď ta doba nastala. Takže jen plním dávný slib. I kvůli trenéru Vaiglovi, který je můj nejlepší kamarád. Všechno se to sešlo. A určitě sem nejdu jen tak pro srandu. Budu hrát, co budu moci a doufám, že to nebudu klukům kazit,“ prohlásil 37letý veterán Limberský.

Jízda nekončí, chce se zvolat!

Limberský minulý týden ukončil profesionální kariéru. S Plzní vyválčil pět titulů, zažil druhou ligu i bitvy v Lize mistrů a odkopal 544 zápasů. Zároveň platil za průšviháře, provokatéra, který rozděloval fotbalový národ. Minulou sezonu končil v kolonce zraněných, načež se na dovolené v Dubaji s manželkou Lenkou definitivně rozhodl.

„Král západu odchází,“ naťukal na Instagram na rozloučenou, poslal vzkaz v emotivním videu. Pak už následovala salva ohlasů od fanoušků, současných i bývalých spoluhráčů, trenérů, rivalů.

Ale milovanou hru ještě nechce opustit definitivně.

Zítra už se bude hlásit trenéru Vaiglovi na tréninku třetiligové Jiskry, s koučem jej navíc pojí letité, úzké přátelství. Ač je dělí osm let, rozumí si dokonale, jezdí spolu i na dovolenou. V Plzni se kdysi na okamžik potkali v jednom týmu. Ve druhé lize chtěl tehdejší plzeňský trenér Martin Pulpit vzkřísit kariéru nadějného levonohého záložníka Vaigla, Limberský se ve stejné době vracel z hostování v anglickém Tottenhamu Hotspur.

Rychle si padli do oka. Oba mají podobnou povahu, zároveň měli pověst bohémů. Jenže to odvál čas, teď je situace jiná.

„Davida fotbal učit hrát nemusím, umí ho. Většinu kluků v Domažlicích zná. Teď jde o to, aby to tady dělal na sto procent. A jak ho znám, když to dělat nebude, raději by skončil. My mu věříme. Jsme obrovsky rádi, že tady s námi bude a pro celý domažlický fotbal je to jenom plus,“ líčil Pavel Vaigl na dnešní tiskové konferenci, kterou Jiskra vysílala přímým přenosem na svém facebookovém profilu.

Domažlice v nedokončeném ročníku České fotbalové ligy skončily na druhém místě, o fous jim unikl postup do druhé ligy. S Limberským v sestavě teď nic jiného než dosáhnout na stejnou metu nepřipadá v úvahu.

„Chceme postoupit. Netajíme se tím, vyhlašujeme to trošku dopředu a zároveň si na sebe uplétáme bič. Myslím, že hráči, kteří tady jsou, na to mají. Nejen David, ale i Došlý, Dvořák a další kluci. Mají motivaci se ještě porvat s lepšími týmy, dokázali jsme si to i v pohárových zápasech,“ připomněl šéf klubu Jaroslav Ticháček nedávné skalpy prvoligových klubů v domácím poháru.

„Měl jsem možnost několik zápasů Domažlic ve třetí lize vidět a rozhodně to není nějaký okresní přebor. Věřím, že tempu rychle přivyknu a budu chtít kluky okolo sebe ještě posunout,“ plánoval Limberský.

Že i v Jiskře bude nosit na dresu „své“ číslo 8, vlastně ani není třeba moc zdůrazňovat.