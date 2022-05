Čím víc faulů, tím líp, kritizuje Lafata Slavii. V titul Sparty nevěří

Vy nejste vinař, Davide?

Já alkoholu nikdy moc nedal, ale když se ozvali kluci, abych jim pomohl na mistrovství Evropy, neváhal jsem. Turnaj už se měl konat před dvěma lety, ale covid byl proti. Jsem rád, že se na mě nezapomnělo.

Italskému výběru před lety pomáhal legendární záložník Andrea Pirlo, který má vlastní vinici, tak proč by Lafata nemohl hrát za Česko?

Jenže já nejsem žádný znalec vín. Vím třeba, že v nároďáku o víně rád vyprávěl Vláďa Šmicer, který kopal ve Francii a domů z Bordeaux si přivezl snad pět set lahví. Já? Kdepak. Nejsem sběratel, vinný sklípek doma nemám.

Ale poznáte kvalitní víno, ne?

Asi se budete smát, ale nemám páru. Buď mi víno chutná, nebo nechutná. Předem to nepoznám. Vždycky si nechám spíš poradit.

Kolik peněz jste ochotný utratit za archivní lahev?

Nejsem marnotratný, takže to je spíš otázka na manželku. Když načne víno po večeři, já si naliju skleničku a tím to hasne. Dám si příležitostně, ale teď čekám, co se přiučím.

Jak to myslíte?

Já si o přestávce vždycky na občerstvení a doplnění energie dávám ionťák a vodu, tak jsem zvědavý, co budou využívat echt vinaři. Třeba díky nim pochopím, že se hodí dát si deci chardonnay nebo dobrého merlotu.

Berete to jako povyražení?

To pozor, já jdu každý zápas vyhrát. Tím spíš, že se jedná o mistrovství Evropy. Na Euru jsem nikdy žádnou velkou radost nezažil, tak se těším, že si spravím chuť.

Vidíte, opravdové Euro jste zažil dvakrát.

Poprvé v Polsku 2012, pět minut zápasu s Ruskem. Prohráli jsme 1:4.

Pamatuju, mužstvo dostalo pořádnou sodu. Jenže vy jste nevyhrál ani čtyři roky poté.

Bohužel. Nejdřív jsem si zaběhal poslední čtvrthodinku proti Španělsku (0:1) a pak mě trenér Vrba poslal do základu proti Chorvatům. Střídal jsem, když jsme prohrávali o dva góly (zápas skončil nakonec 2:2). To musíte pochopit, že teď chci lepší výsledky. Medaile by se šikla.

Už jsou to čtyři roky, co jste ukončil kariéru. Nenudíte se?

Vůbec, to já neumím. Pořád mám co dělat. Trénuju fotbalisty na českobudějovickém gymnáziu, doma hraju za Olešník, Real Top Praha mě zve na exhibice. Zrovna nedávno jsme byli na prvním zahraničním výjezdu. Hrálo se v Sheffieldu proti tamním Wednesday.

Viděl jsem. Vyhráli jste 4:3 a bývalý reprezentant Daniel Pudil dal skvostný gól levačkou.

Přímo do šibenice. Ještě pořád je to ve mně živé, jsem plný dojmů. Hrály se hymny a na hřišti se jelo na plný plyn. Musím zpětně poděkovat Sašovi Smitovi, který tomu Realu šéfuje, že mě nominoval.

Pravda, kádr jste měli široký a nadupaný. Kromě herců a šoumenů taky internacionálové Koller, Ujfaluši, Ježek, Bednář, Heinz, Karel Rada.

Myslím, že šíře kádru byla opodstatněná. Kór v našem věku. Nakonec se zranil jen Vojta Dyk, který si natrhnul sval.

Spoluhráče z Real Top Praha jste na vinařské mistrovství nelákal?

Lákal bych rád. Takový Honza Koller by se hodil strašně. Já k němu vzhlížel a vždycky je mi ctí, když můžu nastoupit ve stejném týmu jako on. Jenže Euro má svoje pravidla. V každém týmu může nastoupit jen jeden bývalý fotbalista a pak ještě jeden zástupce šoubyznysu.

Fotbal podle vinařů Od 1. do 4. června se na jihu Moravy koná fotbalové mistrovství Evropy vinařských týmů. Už sedmý ročník nese název Vino Euro 2022. Osm národních týmů je rozdělených do dvou skupin, dva nejlepší jdou do semifinále. Rychloturnaj se hraje ve Znojmě a Uherském Hradišti. Češi obhajují bronz z roku 2018, letos jim jako povolený host pomůže slavný střelec David Lafata. „Víno a fotbal? To je přece výborné spojení. Nejde o to, jestli hrajete ligu, nebo nejnižší soutěže. Prostě uděláte něco pro tělo, propotíte dres a pak si dáte sklenku s kamarády,“ říká Stanislav Tkadlec, prezident turnaje.

Češi vybrali populárního komentátora Jaromíra Bosáka. Není to málo?

Kdybyste viděl zápas v Sheffieldu, takhle se neptáte. Míra předvedl tak fantastický zákrok ve skluzu, že ho Angličani chtěli okamžitě koupit do své staré gardy. Měli jsme co dělat, abychom Míru přivezli domů bez smlouvy (úsměv).

S vaším milovaným Olešníkem to asi taková legrace není, ne? Pořád nechcete z jihočeského krajského přeboru postoupit do divize?

A co bychom tam dělali? Olešník má 500 obyvatel. Fotbalový klub zastupují jen chlapi, nemáme žáky, nemáme dorost. Místní děti chodí do hasičů nebo jsou doma.

Smutné.

Prostě realita. Není, kdo by kopal, což není zdaleka jen případ Olešníku. Fotbal na vesnicích skomírá. Není kde brát.

A co ta divize?

Ne ne, to by se prodražilo, není důvod plýtvat penězi. Navíc bychom museli víc trénovat, což by šlo těžko. Pár kluků dělá školu v Praze, jiní pracují v Rakousku nebo Německu, denně tam dojíždějí. Jsme rádi, když se sejdeme kompletní na páteční trénink, a v sobotu se hraje.

Ani o korunu střelců nebojujete. Deset gólů není příliš.

Počkejte, proč? Je to akorát. Na podzim jsem zdaleka nehrál všechno, bolela mě záda, tak jsem vynechával.

Že by fotbalové stáří v jednačtyřiceti?

No, nemládnu. Ani do útoku už se tolik neženu. Spíš zůstávám v záloze, takže se do šestnáctky logicky dostávám míň.

Baví vás druhá fáze života?

Myslíte trenérská? Zrovna jedu do školy a vymýšlím, co budeme dělat. Na čtyřletém sportovním gymnáziu v Českých Budějovicích máme na starost předmět s názvem Sportovní trénink. V půl osmé začíná škola, od půl jedenácté jsou tréninky, pak oběd a pak zase škola.

Tréninky nejsou společné, ne?

Ne ne. Záleží na specializaci. Ve třídách jsou tenisti, volejbalisté, atleti. Fotbalistů je přes třicet, takže je to fuška. Jsme na to tři trenéři, vyhovíme si.

Však jste spolu hrávali: Stanislav Rožboud, Jan Dvořák a David Lafata.

Já mám jen poloviční úvazek, takže jezdím pondělí, úterý a středu. V pondělí bývají kluci a holky po zápase, takže se věnujeme kompenzačním cvičením. Děláme jógu, tajči, občas bazén. V úterý je hřiště, ve středu posilovna. Čtvrtek je studijní, pátek gymnastika. Jak vidíte, jedná se hlavně o nespecifickou část, fotbalové tréninky mají odpoledne ve svých klubech.

Fakt máte i holky?

Teď zrovna tři. Jsou hodně šikovné, poslušné, snaživé. Kolikrát cvičení zvládají líp než kluci.

O škole mluvíte zaníceně, bez fórků.

Chytlo mě to. Naplňuje mě, že u těch dětí - vlastně oni už to nejsou děti - vidím zlepšení.

Zato vaše Sparta pořád strádá. Co s tím?

To kdybych věděl. Jsem z toho mrzutý. Ani tři výhry v derby nad Slavii během minulé sezony nemohly zahojit všechny rány. Nakonec se nepovedlo vyhrát ani finále poháru, což mě strašně zklamalo. Nevím, jak z toho ven. Nechci se nikoho dotknout, zbytečně kritizovat, v klubu nejsem, ale nelíbí se mi, jak to Sparta vede.

Poslední titul je z roku 2014. Byl jste u toho.

Nejsem tak naivní, abych si myslel, že bude Sparta vyhrávat každou sezonu, ale tohle je prostě málo. Minimální povinností by mělo být bojovat o titul až do posledního dechu. Jenže poslední sezony jsou jasné dlouho dopředu. Bez Sparty.

Nemyslíte, že měl trenér Vrba dostat víc času?

Nemyslím. V posledních zápasech už mi připadal takový smutný, odevzdaný. Jako by si přál, aby už byl konec. A když pak narychlo podepsal Baníku, zklamalo mě to ještě víc.

Málokdy býváte tak příkrý.

Je mi to prostě vůči Spartě líto. Když se loni v létě porazil Rapid v předkole Ligy mistrů, pan Vrba metal kotrmelce. Byl jsem na odvetě, takže vím, jaká to byla euforie. Zpětně mi připadá, že si trenér chtěl co nejrychleji přilepit fanoušky na svou stranu. Co si mám myslet teď, když vezme Ostravu a vypráví, jak je díky tomu šťastný? Je to divné.

Je Viktoria Plzeň dobrý král ligy?

Zasloužený určitě. Ve velkých zápasech měla nejmíň ztrát, tak se poprávu popere o Ligu mistrů. Jestli může být se svým urputným stylem úspěšná, to teprve uvidíme.

A co Slavia? Během jara jste si neodpustil štiplavou poznámku, že jen běhá a fauluje. Nenaběhl jste si?

Nenarazil jsem na nikoho, kdo by mi to vyčetl. Jen jsem řekl, co si myslím. Pan trenér Trpišovský před každým derby řekne, že určil sestavu, o které si myslí, že bude dominovat. A já bych čekal dominanci po fotbalové stránce, ne silové a soubojové. Až mi to ze strany Slavie často přijde, že čím víc faulů, tím líp. Mně se ta jejich hra prostě nelíbí.

Chápu, že z vás mluví sparťan.

Jsem sparťan, ale zároveň se snažím zůstat nad věcí. Když řeknu svůj názor, nestydím se za to.

Tak řekněte: může být Sparta za rok mistr?

Strašně bych si to přál, ale pochybuju. Skončil Bořek Dočkal, nejspíš přestoupí Adam Hložek. Fotbal nepřináší úspěchy okamžitě. Než se poskládá opravdu silný tým, chvíli to trvá. Nový trenér začne od nuly, takže na titul bych to bohužel netipoval. Ale budu rád, když se zmýlím.