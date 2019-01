Lafata o změnách na Letné: Snad se Sparta zase vrátí tam, kde by měla být

„Nanananana na na na na nau, David Lafata, Lafata, David Lafata!“ burácel početný kotel sparťanských fanoušků během tradiční fotbalové zábavy na závěr roku.

Aspoň v silvestrovském klání se Slavií jim jejich klub, který prožívá utrápené časy, udělal radost vítězstvím nad úhlavním rivalem.

Symbolické bylo, že ho trefil milovaný střelec Lafata, jenž se v březnu 2016 postaral o dosud poslední výhru Sparty v tom opravdovém, soutěžním derby.

„Sice to bylo jen silvestrovské, ale pořád je to derby. Mělo to náboj, krásnou atmosféru, přišlo hodně lidí. Potkal jsem spoustu kluků, které jsem dlouho neviděl. Hezká tradice, moc se mi to líbilo,“ líčil Lafata, který do exhibice v pražském Edenu zasáhl poprvé.

Co byste jim popřál do nového roku?

Aby byl určitě lepší než tenhle. Hlavně aby Sparta zase u všech soupeřů budila respekt, jaký by měla budit.



Jak na to?

Tam je lidí dost, snad na to přijdou.



Napadá vás něco konkrétního?

Musejí si to vyhodnotit ti, co to tam dělají. Snad to bude posun k lepšímu.



Posune klub Tomáš Rosický? Je podle vás tím správným sportovním ředitelem?

Už tam je rok, učil se... Doufejme, že do toho teď vklouzne a Sparta se zase vrátí tam, kde by měla být.



S Olešníkem do divize? To ne, směje se Lafata Za domovský Olešník nastřílel na podzim 14 gólů, a pomohl tak k prvnímu místu a osmibodovému náskoku na druhé Katovice. Že by v týmu zažehl ambice na postup z jihočeského přeboru do divize? „To ne, krajský přebor je na Olešník ideální. Vedeme s náskokem, ale postoupit nemusíme, že jo,“ rozesmál se Lafata. „Jsem hlavně spokojen s tím, jak se nám na podzim dařilo. Myslím, že kluky v Olešníku fotbal bavil a to by asi mělo být to hlavní. Chodilo na nás docela dost lidí, teď aby nám to vydrželo i na jaře.“



Je něco, co vám jako sparťanovi udělalo v roce 2018 radost?

Když pominu Spartu, tak radost mám. Mám zdravé děti... Pořád je to jenom fotbal, někdy se daří, jindy ne. Musíme fandit i v dobách, kdy se nedaří.

Po minulé sezoně jste skončil s velkým fotbalem. Nechybí vám?

Znova si zahrát za Spartu bylo hezké, stejně jako celá kariéra. Ale přiznám se, že mi to ani moc nechybí. Rád se na fotbal přijedu někam podívat, ale už bych to hrát nemohl.

Jak teď vypadají dny Davida Lafaty?

Dost trénuju s dětmi, k tomu zápasy za Olešník, sem tam nějaký hon nebo čekaná. Minulý týden se mi podařilo střelit divočáka. Pětadvacet kilo, akorát. (smích)

Děti učíte i na budějovickém gymnáziu, jak vás to baví?

Hodně. Je to pestřejší než jen fotbal, kluci tam mají různé doplňkové sporty. Baví mě i práce s útočníky v Dynamu, i když to je jednou v týdnu. Hlavní je, aby to bavilo ty kluky: jsem tam pro ně, ne naopak.

Může to pro vás být krok vstříc trenérské kariéře?

Ne ne, přiznám se, že takovou ambici nemám. Tohle mě momentálně absolutně naplňuje. I když nikdy neříkej nikdy...