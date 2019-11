Lafata už zase dává góly. A učí střílet jihočeské naděje

V minulé sezoně ovládli jihočeský krajský přebor s náskokem 18 bodů. Po podzimu aktuálního ročníku jsou fotbalisté Olešníku opět na čele tabulky. Za první polovinu sezony neprohráli, jen třikrát remizovali a mají náskok šesti bodů na druhý Český Krumlov.

„Jsme spokojení. I když jsme několikrát nehráli podle našich představ, tak jsme zvítězili. Hrajeme fotbal pro radost, vedeme tabulku,“ chválí si týmové úspěchy útočník David Lafata.

I přes suverénní triumf se Olešník v minulé sezoně rozhodl, že do vyšší soutěže nepůjde. Postup přenechal Katovicím. Vzhledem k průběhu letošní sezony je stejná otázka znovu aktuální.

„Když jsme postup odmítli loni, tak letos by to asi nebylo jiné. Je to jen můj názor, v kabině jsme to ještě neřešili. Ale o tom zatím nemá cenu mluvit. Krajský přebor se hodně vyrovnal, v minulé sezoně jsme byli víc odskočení. Je tam Český Krumlov, Protivín či Lom. Soutěž bude zajímavá až do konce jara,“ nepředbíhá autor 198 ligových gólů.

Sám Lafata se do divize nehrnul. „Osobně jsem postoupit nechtěl. Krajský přebor mi maximálně vyhovuje. Všechny zápasy jsou blízko, to je velká výhoda. Navíc máme před divizí respekt. Někteří kluci studují v Praze nebo v Brně, další pracují v zahraničí. Na trénink se sejdeme akorát v pátek, zatímco na divizi bychom museli víc trénovat,“ myslí si bývalý reprezentační forvard.

Ať už to s postupem dopadne jakkoliv, klub z obce na Českobudějovicku se chce dál bavit fotbalem. „Chceme dál vyhrávat. Co bude na konci sezony, to uvidíme,“ říká.

Největší hvězda krajského přeboru se po vážném zranění vrátila v průběhu podzimu na trávník. David Lafata stihl za devět zápasů šest branek. „Jsem hlavně rád, že jsem si na podzim mohl zahrát. Každý gól mi udělá radost, ale není to tak, že když jsem na hřišti, tak musím skórovat,“ tvrdí vyhlášený střelec.

Na konci minulé sezony Lafatu stihlo nepříjemné zranění. V utkání 27. kola v Hluboké nad Vltavou jej ostrým skluzem fauloval domácí obránce Karel Jonáš a po jeho zákroku skončil útočník Olešníku v nemocnici se zlomenou lýtkovou kostí.

„K fotbalu zranění patří. Bylo nepříjemné, ale věřím, že to protihráč neudělal schválně. Jsem rád, že se noha zahojila a mohu hrát dál,“ nechce se k zákroku vracet.

David Lafata (vlevo) proti Katovicím poprvé oblékl dres Olešníku.

Osmatřicetiletý útočník ale ani po vážném zranění nelitoval, že po profesionální kariéře zamířil do nižší soutěže. „To bych nemohl dělat nic. Půjdu po ulici a srazí mě auto, to je to samé. Do ostrých soubojů jsem tolik nechodil, ale ten zákrok přišel zezadu a nečekal jsem ho,“ krčí rameny Lafata.

Krátce po zranění šestinásobný nejlepší střelec české ligy přemýšlel o pokračování kariéry. „Chvilku jsem si říkal, že už hrát nebudu. Ani tolik nešlo o zranění. Spíše mě zklamaly poměry v krajském přeboru. Nechápu, proč týmy každý rok za každou cenu zachraňují soutěž. Vždyť kdyby hrály níž, možná by je to i víc bavilo. Když se pak nerozhoduje na hřišti, nemá cenu ani hrát,“ štve Davida Lafatu.

Ten kromě působení v Olešníku trénuje na sportovním gymnáziu Česká v Českých Budějovicích, věnuje se útočníkům v akademii Dynama a vede přípravku v Dubném na Českobudějovicku. „Baví mě to a naplňuje. Když se tyto nabídky objevily, šel jsem do toho. A nelituji,“ konstatuje.