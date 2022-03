Zatím to tam padá, míč si mě vždy najde, říká jihlavský stoper Krčík

Dvaadvacetiletý rodák z Prievidze do Jihlavy přišel v zimním přestupním termínu z Liptovského Mikuláše. „Manažerovi jsem dal vědět, že bych chtěl odejít. On se spojil s panem Vaculíkem a všechny věci dojednali,“ zmiňuje Krčík rychlá jednání se sportovním ředitelem FC Vysočina.

„Jsem velmi rád, že v Jihlavě projevili zájem, dali mi důvěru a věří mi i dál,“ usmívá se 189 centimetrů urostlý obránce.

Zájem fanoušků a médií si Krčík zajistil v posledních dvou zápasech v minulém týdnu: nejprve ve středu dvěma góly porazil Ústí nad Labem (2:1), v neděli pak přidal třetí zásah při duelu ve Vlašimi (1:3).

„Určitě jsem velmi spokojený. Zatím se mi daří dávat góly. Jen kdyby mi to tak vydrželo co nejdéle,“ přeje si fotbalista, který za tři zápasy v Jihlavě dal více branek než za předchozí tři sezony v Liptovském Mikuláši (51 zápasů, 3 góly).

„Důležité jsou body do tabulky, které bych za nedělní gól určitě vyměnil.“ Dávid Krčík stoper FC Vysočina

„Co na to říct. Zatím to tam padá,“ usmívá se. „Všechny tři góly jsem dal ze standardních situací, nějaké signály mám nacvičené, míč si mě najde, což jsem velmi rád. Doufám, že to bude pokračovat a že hlavně pomůžu mužstvu.“

Právě týmový výsledek je podle Krčíka tím nejdůležitějším. „Důležité jsou body do tabulky, které bych za nedělní gól určitě vyměnil,“ má jasno.

Brno a Vlašim? Dva smolné zápasy, dvě porážky

Jihlava zatím na jaře odehrála tři duely, ve dvou z nich odešla poražena. Nejprve nestačila na Brno, nyní na Vlašim. Tedy na dva tabulkově nejlepší týmy Fortuna: Národní ligy.

„Brno i Vlašim jsou výborná mužstva, což se odráží i v tabulce,“ ocenil Krčík. „Ale myslím si, že s oběma soupeři jsme mohli minimálně bod uhrát. Byly to dva smolné zápasy, ze kterých se musíme poučit.“

Vysočinu musí mrzet zejména to, že i když ve Vlašimi vedla už v desáté minutě 1:0, o náskok velmi brzy přišla.

„To byl určitě klíčový moment zápasu. Měli jsme to výborně rozehrané, dali jsme rychlý gól, který nás měl nakopnout. Ale hned z následující akce jsme inkasovali a to nás složilo,“ lituje Krčík.

„Další dva góly jsme dostali po našich chybách, ale bojovali jsme dál. Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním to otočit,“ popisuje Krčík. „V 75. minutě jsme měli tutovku, kterou jsme neproměnili. Kdybychom dali na 2:3, byl by zápas ještě otevřený. Ale bohužel, gól jsme nedali a prohráli jsme.“

Po odložení domácího zápasu s Chrudimí (nový termín 4. května) čeká Jihlavu další duel až za dva týdny, v sobotu 2. dubna.

„Dobijeme baterky a pak nás čeká Opava,“ říká na začátku reprezentační pauzy Krčík.

Následný program bude hodně náročný, čtyři dny po Opavě se totiž Jihlava představí v odloženém duelu na Dukle Praha. „Oba soupeři budou těžcí,“ připouští Krčík. „Ale my jdeme do každého zápasu odhodlaně, hrát na sto procent.“