Tragická zpráva z Artisu Brno. Zemřel devatenáctiletý hráč jeho dorostu

„Naším klubem otřásla tragická událost. Během své zahraniční dovolené tragicky zahynul hráč našeho dorostu a B-týmu David Jeřábek,“ sdílel tým, který v pátek kývl na účast v novém ročníku Chance Ligy.
„Celý klub SK Artis Brno vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině, blízkým, spoluhráčům i všem, které tato bolestná ztráta zasáhla,“ uzavřel klub.
Jeřábek v uplynulé sezoně nastupoval za dorost v druhé moravskoslezské lize, v mužské kategorii neodehrál ještě ani minutu.
Předtím působil v mládeži ve Zlíně, ve Zbrojovce Brno, v Hodoníně či ve Vyškově, začínal ve Slavkově u Brna.