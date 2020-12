Další velké jméno v Ústí. Po Jarošíkovi by ho mohl trénovat David Jarolím

„Nic rozhodnutého není, je potřeba něco doladit, ale zájem existuje. Jednáme a já si myslím, že to je na dobré cestě. Že se domluvíme,“ uvedl ve čtvrtek Jarolím, dosud šéftrenér dorostu Slavoje Vyšehrad.

Trenérská práce v profesionálním fotbale ho láká. Hlavního kouče už dělal v Radotíně, když se právě s Vyšehradem přetahoval o postup z 3. ligy. „Ústí je šance. Jde o profesionální soutěž a klub je ve 2. lize dlouhodobě. Jsou tam zajímaví mladí hráči. Doufám, že se bude dařit minimálně jako na podzim. Bylo to překvapení pro všechny, chtěli bychom v tom pokračovat,“ zaujalo Jarolíma průběžné 3. místo omlazeného mužstva.

Jarošíka se ještě na poznatky o ústeckém týmu neptal, to až bude mít podepsanou smlouvu. Spolu působili v reprezentačním áčku i jednadvacítce. „Práce trenéra je důležitá, a ta se v Ústí projevila. Jirka to dal do kupy, bez debat.“

Stejně jako Jarošík, i jednačtyřicetiletý Jarolím jako hráč působil na vysoké úrovni. Zúčastnil se mistrovství světa 2006 v Německu i evropského šampionátu o dva roky později v Rakousku a Švýcarsku. Velkou stopu zanechal v německé bundeslize, patřil mezi stálice Hamburgeru SV, kopal i za 1. FC Norimberk a Bayern Mnichov. Hráčskou kariéru zakončil v prvoligové Mladé Boleslavi, kterou nyní vede jeho otec Karel.

„O fotbale se bavíme, ale o mém angažmá zatím moc ne. Má svoje starosti v Mladé Boleslavi, výsledkově se jim nedaří a on všechno připravuje na to, aby tým zvednul,“ uvedl David Jarolím.