Lukáš Jarolím: Davida jsem měl odmala na starost. Tak to beru i teď

Jak jste to upekli?

David:Plánovali jsme to dopředu. Předtím jsem neměl profilicenci, takže pozici hlavního kouče zastřešoval Jaromír Jindráček. Teď mě po dvou letech čekají závěrečné zkoušky a brácha mohl přijít. Doufám, že je udělám a spadne mi kámen ze srdce. Bráchu je důležité mít okolo sebe. Už v létě jsem začal spolupracovat s Jardou Blažkem, jeho gólmanská zkušenost je významná. Teď to bude obdobné. Víme, co chceme dělat, jakým způsobem hrát, a důvěra v realizačním týmu je důležitá. Na spolupráci se těším.

Lukáš: Bavili jsme se o tom celý život, i během hráčské kariéry, že bychom jednou spolu rádi dělali jako trenéři. V pohledu na fotbal i lidsky se shodujeme skoro ve všem, takže věřím tomu, že spolupráce bude dobrá a ku prospěchu.

A hrát jste spolu nechtěli?

Lukáš: I to byl náš sen, zahrát si v jednom mužstvu, což se nám nepovedlo. Tedy kromě nějakých sranda zápasů. Sen se plní až teď. David: Až nyní spolu poprvé budeme trénovat. Hráli jsme spolu jen v Čechii Vykáň přebor, maximálně divizi, pro srandu. Na ligové úrovni ne.

Klan Jarolímů Karel Jarolím, 65 let

Současný trenér prvoligové Mladé Boleslavi hrával ve Slavii, v Bohemians nebo ve Francii, titul má s Duklou. Coby kouč přivedl Slavii ke dvěma zlatům, postoupil s ní v sezoně 2007/08 do Ligy mistrů, má i slovenský titul se Slovanem Bratislava. Působil také v Al-Ahli. V letech 2016–18 vedl českou reprezentaci.

Lukáš Jarolím, 45 let

Krátce působil ve Francii a Německu, tři sezony v italské Sieně, jinak se pohyboval doma. Má 306 startů v 1. lize, dal 34 gólů a se Slavií vyhrál mistrovský titul.

David Jarolím, 42 let

Má dva tituly s Bayernem Mnichov, legendou se stal v Hamburku, v reprezentaci nasbíral 29 startů, zúčastnil se MS 2006 a ME 2008.

Marek Jarolím, 37 let

Bratranec Davida a Lukáše získal dva tituly se Slavií, kde teď působí jako trenér béčka.

A bylo to blízko?

David: Ano, bylo. Tenkrát se to nabízelo, když jsem se vracel z Německa. Mohl jsem jít do pražské Slavie, ale bylo to postavené tak, že já přijdu, ale brácha by odešel. Tak jsem nakonec přestoupil do Mladé Boleslavi, a ne do Slavie.

Lukáš: Já v té době ve Slavii byl, ale už mi bylo řečeno, že nebudu hrát. Bylo to v lednu 2013 a mně v létě končila smlouva. Se mnou se už nepočítalo. David řekl, že by tam šel jedině, kdybych mohl ještě hrát. Ta situace nenastala, tak se rozhodl pro Mladou Boleslav. Ve Slavii to tenkrát nebylo úplně růžové, takže toho nemusel litovat.

Lukáš: Ale byl jsem slávista. Pořád jsem. Ovšem jak to bylo tehdy nastavené, tak to nešlo.

V čem spočívá váš společný pohled na fotbal?

Lukáš:Už jako hráči jsme měli dobrý přístup k fotbalu, dali jsme tomu všechno, to určitě budeme vyžadovat i po hráčích. Tím, že jsme oba hráli ve středu zálohy, se nám vždy líbila konstruktivní hra, hodně zakončení. A aby se během zápasu nikdo nešetřil a hrál srdcem. David: Když jsem trénoval v předchozích působištích, byl jsem zvyklý, že jsme si vytvářeli plno šancí a stříleli hodně gólů. To chci i teď.

Co říká na vaše spojení váš otec Karel Jarolím, bývalý reprezentační kouč, který nyní vede prvoligovou Mladou Boleslav?

David: Já s ním teď v kontaktu nebyl, oni začali dřív a jsou v zápřahu, já byl s rodinou na horách. Nějaký čas jsme spolu nemluvili. Lukáš: Táta věděl, že dlouhodobě mluvíme o tom, že bychom spolu rádi dělali, takže určitě je rád. A samozřejmě ví, že jeden druhého podržíme i v horších situacích, v tom to může být výhoda.

David Jarolím a Lukáš Jarolím na tréninku fotbalistů Ústí nad Labem.

Nerozhádáte se třeba kvůli rozdílnému názoru na taktiku nebo na sestavu?

Lukáš:Při fotbale se to snad nikdy nestalo, maximálně jsme se pohádali, když jsme spolu hráli třeba tenis nebo fotbal proti sobě. Ale tady si myslím, že to bude konstruktivní. Ten pohled může být samozřejmě někdy malinko odlišný, David je hlavní trenér, takže rozhodnutí bude na něm. Ale samozřejmě mu řeknu, když něco uvidím jinak.

David: Diskuse o fotbale vedeme pořád. I když jsem trénoval předtím a Lukáš byl v Boleslavi u juniorky, pak v Benátkách, vždy jsme měli podobnou filozofii. Je důležité celkově, aby tým fungoval, abychom šli za naším cílem. A aby každý věděl, co chceme hrát. My dva se můžeme spolehnout jeden na druhého, to je důležité. Lukáš je starší, ale šéfovat bude David.

Jak ustojíte role nadřízeného a podřízeného?

David: Jsou určité věci, které jsou nějakým způsobem nastavené a Lukáš je bude respektovat. Vesměs jsou to otevřené diskuse, ale to byly i předtím. I s Jardou Blažkem se bavíme o různých situacích, všichni těžíme z toho, že jsme měli nějaké kariéry, něco poznali ohledně obrany, standardek a tak dál.

Lukáš: Já to tak neberu, není to pro mě vůbec žádný problém. Tím, že jsem starší, tak jsem Davida měl vždy na starosti, musel jsem na něj dávat pozor. Takže to tak beru i teď (smích). Odmala jsem ho brával na tréninky, chtěl hrát pořád s námi, měl jsem ho na starosti. Byl jsem jeho ochranka. Chtěl být pořád se mnou, tak teď mi to vrátí.

Jaká adresa je pro vás Ústí?

Lukáš: Určitě je to dobrá adresa, jsme na začátku trenérské kariéry a věřím, že nějakou budoucnost bude mít. Určitě je to dobrá šance, druhá liga je profi fotbal, zázemí je tady na velice dobré úrovni pro trenéry i pro hráče.

Jak si mezi sebou rozdělíte trenérskou práci?

David: Určitě bude rozdělená, ale jak, to nebudu úplně prozrazovat. Nastavíme si práci, aby každý měl nějakou zodpovědnost. Samozřejmě celkovou mám já, ale zapojení do toho jsou i asistenti, od toho tady jsou.