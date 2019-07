Jedničkou v útoku? Těžký úkol, ale nic není nemožné, hlásí odhodlaně Huf

„Pořád ještě se o to místo s klukama pereme. Ale jestli dostanu šanci, určitě budu chtít dávat góly, abych se trenérovi odvděčil a co nejvíc pomohl týmu,“ vyhlašuje Huf.

Po Petráňově odchodu jste k jeho pozici minimálně nejblíž. Vnímáte to tak, že letos mezi dospělými půjde o vaši nejdůležitější sezonu?

Je pravda, že v Pardubicích už nějakou dobu jsem, takže doufám, že se od letošního ročníku odrazím a začnu se konečně pořádně prosazovat.

Naplno se chopit role po oblíbeném blonďákovi, to asi bude těžký úkol...

To každopádně, ale nic není nemožné. Michal se taky musel vypracovat a dokázal to. Minimálně je to dobrá motivace v boji o jeho místo.

Během společného působení v Pardubicích jste spolu určitě jako útočníci komunikovali. Radil vám něco do kariéry?

Spíš jsem si z něj bral hodně příklad. Třeba na trénincích jsem okoukával, jak zakončuje a takové věci. Často jsem se jím nechával strhnout, když jsou na hřišti dobré výkony, tak je pak všechno lepší.

Na závěr letní přípravy jste porazili juniorku Dukly 4:0, co byste k zápasu řekl?

Vypracovali jsme si hodně šancí, ale měli jsme problém s jejich proměňováním, do sezony to musíme zlepšit. Tam už tolik příležitostí nedostaneme, každou bude potřeba proměnit.

Sám jste v utkání jednu velkou spálil. Co chybělo ke gólu?

Šancí jsem měl víc, ale tahle byla skutečně asi největší. (Huf byl s balonem sám přímo před brankářem, ale trefil pouze jeho.) Měl jsem to uklidit co nejvíc k tyči. Michal Hlavatý to ale naštěstí dorazil za mě, takže všechno v pořádku.

V létě se u vás hodně mluví o špatné koncovce. Sehrávají se noví kluci, nebo kde je v tuhle chvíli největší problém?

Všechno je to o tréninku. Musíme to pilovat a věřím, že když nám tam pak jednou něco spadne, tak se to rozjede.

Vy osobně jste měl přípravu celkem dobrou. Jak ji hodnotíte ze svého pohledu?

Určitě to byla jedna z mých nejlepších příprav, jaké jsem v Pardubicích absolvoval. Jsem moc rád, že mi trenér dával šanci si zahrát, budu se snažit mu to vrátit.

Jaký je váš program v posledním týdnu před sezonou?

Už budeme pomalu najíždět na klasický režim v sezoně. Čeká nás ještě jeden dvoufázový trénink, ale už se budeme výhradně chystat na Viktorku Žižkov.

Jak se těšíte, až to zase všechno vypukne? Navíc začínáte doma...

Těším se moc. Příprava sice celkem utekla, ale bylo to dlouhé. A že budeme začínat doma... Hlavně, aby se nám povedlo ten zápas vyhrát, to bude nejdůležitější.