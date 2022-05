Finále u soupeře. Nesmyslné pravidlo, je to snad jinde v Evropě? diví se Hancko

Hancko i jeho spoluhráči si moc dobře pamatují vzájemný podzimní duel v Uherském Hradišti, kde je Slovácko úplně rozebralo a vyhrálo vysoko 4:0.

A finále poháru se hraje právě tam. V Česku platí, že se hraje na hřišti týmu, který má v pohárové soutěži v předchozích pěti letech horší výsledky.

„Je to nesmyslné pravidlo. Nevybavuju, že by to tak bylo jinde v Evropě,“ řek Hancko.

„Ale předloni jsme to zvládli v Liberci, kde jsme taky hráli finále proti domácím. Věřím, že tady bude hodně našich fanoušků a pro Slovácko to jejich domácí prostředí nebude mít tak velký vliv.“

Trenér Pavel Vrba k finále Slovácko vs Sparta, středa 19.00 „Buď jste slavný a zápas vás vynese nahoru, nebo naopak budete dole. Slovácko má trochu výhodu, hraje doma, ale my přijeli vyhrát. Víme, že nás čeká velmi těžký soupeř,“ řekl sparťanský kouč Pavel Vrba. O čem ještě mluvil? O svém protějšku Svědíkovi. „Odvádí výbornou práci, ze Slovácka udělal silný tým.“ O důležitosti finále. „Je to důležitý zápas, ale neřekl bych, že by byl ten nejdůležitější. To byly třeba ty v kvalifikace o Evropu. Každopádně je to jeden z těch, které rozhodnou, jestli je sezona úspěšná, nebo ne.“ O zranění Hložka. „Měl by absolvovat předzápasový trénink a pak se rozhodne, jestli bude k dispozici.“ O protihráči Petrželovi. „Máme spolu nadstandardní vztah, známe se dlouho. Když ho tady potkám, tak si něco řekneme. Když se potkáme mimo fotbal, dáme si třeba malé pivo.“ O možném dopadu výsledku na jeho pozici. „Pokud máte nějaké informace, tak je napište. Já nic nevím.“

Jaký vliv bude mít na vás nepovedený víkendový zápas s Hradcem Králové (1:1)?

Hned jsme si řekli, že je to za námi a že se soustředíme na finále poháru. Věřím, že jsme dobře připravení. Moc dobře si uvědomujeme, o co jde.

Čím si výkonnostní výkyvy vysvětlujete?

Sami nad tím hodně přemýšlíme. Měli jsme slušnou sérii, ale pak přijde zápas, kdy nám to nejde. Čeká nás nejdůležitější utkání sezony. Věřím, že ho zvládneme jako ty předchozí neméně důležité.

Straší vás podzimní vzájemný zápas?

Bude to jiné. Finále se nedá přirovnat k žádnému ligovému utkání ani k zápasům ve skupině evropských pohárů. Je to jeden zápas, není možnost nápravy.

Může výsledek významně ovlivnit další budoucnost současného mužstva?

To ani není otázka pro mě, ani se na to takhle nedívám. Když budu mluvit za sebe i za ostatní kluky, tak víme, o co jde. Je to velký zápas a my chceme potěšit fanoušky. Uděláme maximum, abychom se s nimi mohli radovat.

Je motivací, že vítěz bude mít výhodnější nasazení v kvalifikaci evropských pohárů?

Jednoznačně, je to pomoc do Evropy. Ale nemyslím si, že bychom se na finále takhle dívali. Nejhezčí je zvednout trofej a užít si vítěství. Na to se soustředíme.

Věnovali jste se na tréninku penaltám? Co kdyby rozhodoval penaltový rozstřel.

Věřím, že na něj nedojde, že zvítězíme v normálním čase.