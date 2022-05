Hancko o zájmu z ciziny: Muselo by to dávat smysl, teď to neřeším

„Už víckrát jsem řekl, že abych odešel, muselo by se sejít víc věcí. Muselo by to dávat smysl jak po sportovní, tak po rodinné stránce. Nepřistupuju k tomu s horkou hlavou, že bych musel za každou cenu odejít, tak to vůbec není,“ poznamenal Hancko.

Slovácko - Sparta ve středu od 17 hodin ONLINE

„Ale stále jsem mladý a někde vzadu v hlavě ta myšlenka je, když by vydržely zdraví a forma,“ pokračoval. „Každý mladý hráč by měl mít ambici dokázat, že na to má, v nějaké evropské lize. Ale to je otázka na posezonní část, teď to vůbec neřeším.“

Přesuňme se tedy k finále českého poháru, před kterým Hancko s novináři hovořil. Sparta vyzve Slovácko v Uherském Hradišti ve středu od 17 hodin poté, co utkání před čtrnácti dny odložila průtrž mračen.

Nezkomplikovala vám změna termínu plány?

My s partnerkou očekáváme každým týdnem miminko, takže nemáme žádnou dovolenou sjednanou. Vím, že někteří kluci museli dovolenou přeložit, ale jsme profíci, je potřeba s takovou možností počítat. Pro nikoho nešlo o vážný problém. Hlavně jsem rád, že poslední zápas sezony je o trofej.

Slovácku budete čelit počtvrté v sezoně. Co je klíčem k úspěchu?

Jednoznačně to, aby co nejvíc hráčů podalo nadprůměrný výkon. Věřím, že kvalitu máme. Pak jednoznačně bojovnost, zodpovědnost, kreativita v ofenzivě, to jsou atributy potřebné k úspěchu. Taky máme velkou motivaci. Pro Adama Hložka je to možná poslední zápas, pro Bořka Dočkala určitě poslední. Chceme vyhrát pro ně i třeba pro Filipa Panáka. Moc mě mrzí, že není fit a musel na operaci, o to víc bych si přál, aby za sezonu, ve které odehrál spoustu zápasů, získal pohár.

V čem je Slovácko nebezpečné?

Musíme se připravit na obě varianty rozestavení, které praktikují. Víme, kde je síla Slovácka, ale k úspěchu je důležité to, jak budeme hrát my. Musíme si každopádně dát pozor na jejich ofenzivu, náběhy. Jejich styl je nebezpečný.

Původně jste měli hrát před dvěma týdny. Od té doby Sparta vyměnila trenéra, o víkendu jste vyhráli derby. Je v kabině lepší atmosféra, věříte si víc?

Je to jenom čtrnáct dnů, ale dost věcí se změnilo. Čeká nás stejný zápas, ale situace je úplně jiná. Věřím, že nám derby ukázalo, jak se prezentovat.

V čem vás vítězství nad Slavií v Edenu posílilo?

Na velké změny je krátká doba. Ale měli jsme jasný plán, jak to má vypadat, co má kdo plnit. A myslím, že se to dařilo. Tím pádem se Slavia moc nedostala do šancí. Výhra, navíc v Edenu, nám dodala velkou motivaci.

Jak na vás působí trenér Michal Horňák, provizorní záskok za odvolaného Pavla Vrbu?

Některé věci se změnily. Nálada se zlepšila, morálka se zvedla. Myslím, že i v derby byla vidět lepší organizace hry. Věřím, že to tak bude i ve středu.