Slávista Douděra po vyřazení z poháru: Prohrát se může, ale ne tímhle způsobem

Slavia je v lize je už blízko ligovému titulu a pohár byla další meta. Na tu už nedosáhne.

„Prohrát se může, ale ne tímhle způsobem. Jsme ve Slavii a tohle prostě nejde,“ prohlásil Douděra, jenž právě i na emocích má svůj výkon založený.

Naděje na double je pryč. Co cítíte?

Velké zklamání. V kabině jsme si k tomu už něco řekli. Na všech je to zklamání vidět, ani to nejde popsat slovy. V prvním poločase to z naší strany bylo málo.

Trenéři i vy mluvíte o tom, že jste hráli bez emocí. Proč, co se stalo?

To beru na sebe. Víte, že já jsem emoční hráč. Nějak tu hru na hřišti cítím. je to taková psychologie. Nechal jsem se unést něčím jiným, měl jsem mužstvu dát jiný impulz.

Byl problém v sestavě?

Sestava byla promíchaná, ale je to sport, prohrát se může, ale ne tímhle stylem. Musí být vidět řeč těla, na to já hodně dám. A to tam od nás nebylo. To mě mrzí nejvíc. Na pohár přijde třináct tisíc lidí a vy si té šance, kterou dostanete, musíte vážit, chytit ji. Nemusí se dařit, je to fotbal, ale jde o ten projev, že se nebojíte hrát. Prostě se zvednete ze země a jdete dál. Tak se chovají úspěšní sportovci.

Jediný gól padl po chybě dorosteneckého reprezentanta Dominika Pecha. Podpoříte ho, ne?

Je jasné, že ho nezabijeme. Chyby ke sportu patří. Stane se, mě to taky potkalo. Kabinu máme nastavenou zdravě, tu chybu si uvědomíme. On tu situaci na hřišti nějak cítil a vyhodnotil ji špatně, to je fotbal. Kabina ho podpoří, to je jasné.

Z poháru jste venku, teď už co nejdřív dotáhnout ligu k titulu, ať máte klid.

Už hodně dlouho se píše, že Slavia má titul v kapse. Moc dobře víme, že pak je tlak ještě větší. Musíme se dívat sami na sebe a až bude definitivně hotovo, můžeme si pak napsat sami třeba na Instagramu.