Dojatý Douděra: Je to supr! Když jsme rozhodli, viděl jsem před sebou celý vesmír

Slavia v Edenu přetlačila Bohemians v prodloužení a na začátku května se o pohárový triumf utká se Spartou.

„Když jsme vyrovnali, jen jsem sledoval lidi kolem sebe, jak šílej,“ popisoval Douděra moment, kdy slávisté v posledních vteřinách základní hrací doby vybojovali prodloužení.

V něm následně rozhodl na konečných 3:2 střídající Jurečka a Douděra, autor gólu a dvou asistencí, se rozplýval: „Kdyby mě nebolelo tříslo, tak snad zvládnu dalších devadesát minut! Já tuhle energii z tribun hrozně vnímám...“

Když po utkání na chodbách stadionu odpovídal na otázky, byl dojatý a leskly se mu oči.

„Teď jsem mluvil s tátou,“ vysvětloval. „Víte, tohle je zadostiučinění pro celou mojí rodinu. Mě i bráchu odmalička hrozně podporoval a takové chvíle nás všechny vnitřně hrozně hřejou.“

Byl to zatím váš nejpovedenější zápas ve Slavii?

Souhlasím, celou dobu jsem se na hřišti cítil fakt dobře. Ale jsem hlavně rád, že jsem pomohl klukům a celému týmu, celé je to přece o Slavii.

Jak jste se vlastně v posledních vteřinách základní hrací doby zjevil u vzdálenější tyče? Hlavou jste odtud nahrál Lingrovi, který srovnal.

Já nevím, byl to asi omyl. Asistenci hlavou mám asi poprvé v životě, ale prohrávali jsme a já si říkal, že tam musím dostat nějakou haluz. Vyčíhal jsem si to, míč ke mně přilétl a já se ho snažil jen vrátit před bránu. Naštěstí to tam padlo a já v tu chvíli viděl před sebou snad celý vesmír...

Následovala velká euforie a prodloužení, během kterého bylo cítit, že utkání hlavně chcete zlomit před penaltami.

Myslím, že to platilo celý zápas, ale ke konci obzvlášť. Cítil jsem z nás všech, že si za vítězstvím opravdu jdeme, Eden nás hnal, což je přesně to, co nám ve vypjatých situacích pomáhá.

Překvapil vás soupeř?

Vůbec ne, Bohemka si zaslouží obrovský respekt. Klobouk dolů, jak zápas odehráli. Bojovně a obětavě. Určitě není náhoda, že jsou v lize čtvrtí, ale do finále naštěstí jdeme my. I přesto: Všechna čest!