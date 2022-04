Hašek omilostnil Černého, ten dal gól: Škoda, že krásný příběh nedopsal

„Já ho vrátil do týmu a on mi to vrátil gólem. A mohl dát i druhý. To by byl krásný příběh, kdyby zrovna on otočil z 0:1 na 2:1. Bohužel jsme nedopsali tu poslední kapitolu,“ zalitoval Hašek, bratr hokejové modly Dominika Haška.

O tom, proč byl postavený mimo tým, Černý nemluvil. Došlo k tomu za předchozího trenéra Davida Jarolíma, odvolaného po sobotní porážce ve Vlašimi. „Nejdřív jsem nehrál kvůli zranění kolena, pak byly okolnosti jiné,“ řekl jen bývalý teplický záložník. „Teď přišel nový trenérský štáb a doufám, že si to sedlo.“

Hašek neváhal, když zjistil, že v Ústí hostuje hráč s ligovými zkušenostmi. „Viděl jsem, že kádr není široký a ani kvalita není tak vysoká. Někteří hráči jsou mimo hru a pak jeden s 54 ligovými starty mimo kádr. První, co uděláš, je, že ho vezmeš zpátky, promluvíš s ním, namotivuješ ho,“ popsal Hašek. Se svým předchůdcem Jarolímem nic nekonzultoval: „Ty informace by mě mohly ovlivnit. A obecně, bavit se s trenérem, který je frustrovaný z černé série, z prohraného zápasu i ze svého konce, to nemusí nutně pomoct.“

Zato Černý pomohl. Deset minut před koncem srovnal a chvíli nato měl před odkrytou brankou další tutovku. Promáchnul i vinou souboje. „Z té obrovské šance má ještě šrám na noze, čímž neříkám, jestli měla nebo neměla být penalta,“ pravil Hašek, který sledoval už sobotní duel ve Vlašimi: „Ale ne za zády předchozích trenérů. Oni věděli, že když to zvládnou, pokračují, když ne, nepokračují.“

Zatímco Jarolím prožíval zápasy spíš vnitřně, s Haškem to cloumá i navenek. A Černý si změnu stylu pochvaluje. „Ta energie od pana Haška je jiná, lepší. I od pana (asistenta) Tesaříka. Zpětná vazba je okamžitá. Když na mě někdo na hřišti zařve, nevadí mi to, naopak. Člověk hned ví, na čem je. A teď jsme ve fázi, kdy se potřebujeme seřvat. A je jedno, jestli my navzájem, nebo trenéři nás. Mohlo by to fungovat,“ cítí bývalý futsalový reprezentant.

Hašek se nechce s Jarolímem srovnávat: „Každý trenér zápas prožívá, někdo prostě jen dovnitř. Já se považuji za open člověka, možná jsem trochu excentrický, ale kamarádský. Což neznamená, že něco je lepší a něco horší. Každému hráči je bližší způsob práce jiného trenéra. Většinou je důležité, jestli hraješ, nebo nehraješ. Když nehraješ, každý trenér je pitomec, když hraješ, je docela dobrej.“

Černý si svůj podíl na bodu považoval. Zvlášť když vstřelil svoji první branku během jarního hostování. „Čekal jsem gól daleko dřív, ale nebyl jsem v ideální herní pohodě, nelepilo mi to. Byl to můj individuální problém,“ doznal Černý. „Snad jsem ze sebe tímhle gólem shodil nervozitu, přece jen se ode mě branky čekají. Kvůli nim jsem přišel, ale dosud jsem to nenaplnil. Snad to klukům i vedení vynahradím ve zbytku jara. A Ústí zůstane ve 2. lize i další léta. Tým je ne zkušený, ale dost kvalitní ano.“

Pomoct k záchraně má i Hašek. Předposlední Ústí na ni ztrácí dva body, zbývají čtyři kola do konce. „Měli jsme málo času na přípravu, tři dny jsou extrém. Sotva znám hráče jmény, natož příjmením,“ uvedl dvaapadesátiletý trenér. „Když jsem se v šatně zeptal, jestli je někomu třicet, nikdo ruku nezvedl. Ale s tím problém nemám, hráče, i mladé, dokážu jako trenér zlepšit. Jen bych potřeboval víc času.“

A ten teď chybí, i když Hašek přijíždí na stadion brzy ráno a opouští ho po osmé večer. Změna byla překotná, program je hektický. „Seděli jsme s trenérem dvě hodiny, říkal, co od nás vyžaduje, maloval na papír. Ptal se i nás, co očekáváme my,“ líčí Černý.

Hašek chtěl hlavně odblokovat hlavy hráčů, zanesené černou sérií bez vítězství. Po středě se natáhla už na devět kol. „V kabině byli kluci po Dukle z jedné strany smutní, z druhé tam ale není žádná deprese. Když získáme body, co jsou ve hře, mělo by to nezávisle na ostatních stačit. Devět jich nemusí být dost, deset možná ano, dvanáct určitě,“ kalkuluje Hašek, jako hráč pětinásobný mistr se Spartou.

Už v neděli Arma nastoupí na hřišti Táborska, pak má doma stejně ohroženou Chrudim, míří do Opavy a končí na svém stadionu s Třincem, dalším konkurentem ze chvostu tabulky.