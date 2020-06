Oslavence Vašulína by nadchl chrudimský triumf nad Jihlavou

„Myslím si, že jako tým předvádíme momentálně dobré výkony,“ přisvědčuje i chrudimský forvard Daniel Vašulín. „Věřím, že když budeme takhle pokračovat, můžeme hrát i o vyšší příčky než jen o udržení,“ pokračuje mladý fotbalista.

Slibnou aktuální fazonu se devátá Chrudim (28 bodů) bude snažit zúročit už ve čtvrtek od 17 hodin, kdy na svém domácím trávníku Za Vodojemem vyzve v tabulce šestou Jihlavu (37 bodů).

„Jihlava je podle mě jeden z nejlepších týmů ve druhé lize, takže to nebude nic jednoduchého,“ uvědomuje si Vašulín. „Ale uděláme všechno pro to, abychom i těm pár lidem na tribuně udělali radost a soupeře o nějaké body obrali. Když jsme to dokázali v minulé sezoně, tak proč ne teď?“ klade si řečnickou otázku.

Vskutku - před rokem v dubnu Východočeši s jihlavskou Vysočinou odehráli památný zápas. Po poločase ztráceli 0:1, poté naopak 3:1 vedli, hosté srovnali a nakonec v 90. minutě rozhodl hlavičkou po centru - hádejte kdo - Vašulín. Konečný výsledek 4:3, to se ve fotbale jen tak nevidí.

„Zklamal jsem tehdy tým, že jsem v průběhu zápasu nedal penaltu,“ připomíná Vašulín. „Ale naštěstí jsem to na konci zápasu napravil a pomohl gólem k výhře,“ dodává.

Do střelecké listiny by se proti Jihlavě moc rád zapsal znovu, také proto, že právě v den duelu slaví 22. narozeniny.

„Největší dárek by byl, kdybychom Jihlavu porazili a já si k tomu jako bonus připsal nějaký plusový bod do statistiky. Doufám, že to zvládneme,“ přeje si Vašulín.

Ten minule na Vyšehradě naskočil do hry až v 56. minutě místo Havleny, předtím léčil kotník. „Dělal jsem všechno pro to, abych se mohl co nejdřív vrátit. Nyní už se cítím stoprocentně zdráv,“ hlásí.