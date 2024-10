Probuzený Vašulín: 2+1 v domácím poháru. Fotbalová Plzeň však přišla o Hejdu

Rodák z Hlinska se do západočeského klubu přesunul v létě z Hradce Králové, kde ve 92 ligových startech nastřílel 20 branek. I nástup do nového angažmá mu vyšel. Ve třetím předkole Evropské ligy se proti ukrajinskému Kryvbasu trefil doma i venku a proložil to ligovým úderem do sítě Karviné. Od půlky srpna už ani ťuk. Ve středu gólové sucho ukončil.

„Pro každého útočníka jsou góly důležité. Pro Dana je to dobrá vizitka, pro nás dobrá zpráva. Teď aby to přenesl do ligy a pohárů,“ přeje si plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš.

Šestadvacetiletý Vašulín skóroval po centrech spoluhráčů, poprvé hlavou, podruhé nohou, když po balonu skočil. A nadto přichystal premiérový plzeňský zásah pro mladého obránce Jana Palusku.

„Nejsem úplně hráč, který si vezme míč na půlce a projde až před branku. Soustředil jsem se, abych byl ve vápně, a když do něj balony přiletí, abych to proměnil. Říkali jsme si, že je důležité využít hned první šanci, což se nám povedlo,“ pochvaloval si 196 centimetrů vysoký hrot. „V minulých zápasech jsem měl šance, které jsem neproměnil. Jsem rád, že jsem to protrhl.“

Vašulínovy trefy se ukázaly jako zásadní, neboť ústecký Viagem v závěrečných minutách snížil z 1:4 na 3:4 a gigantovi zatápěl. Domácí hnalo 3 168 diváků, což je pořadateli upřesněná cifra z původně ohlášené návštěvy dvou a půl tisíce fanoušků.

„Lidi se v závěru probudili a my se dostali pod zbytečný tlak. Možná jsme si za stavu 4:1 říkali, že to je tým ze třetí ligy a už to zvládneme. A zkomplikovali jsme si to,“ mrzelo Vašulína. „Ale my už předem věděli, že zápas bude těžký, protože Ústí má hodně bývalých ligových hráčů.“

Pro Plzeň je stejně jako pro ostatní účastníky evropských pohárů složité přepnout z atraktivních bitev s velkými soupeři na protivníka nižšího kalibru. Po výhře nad Spartou zůstal v základní sestavě jen Jemelka. „Nemůžeme brát na zřetel, s kým hrajeme, do každého zápasu musíme jít s plným nasazením a všechny vyhrávat,“ apeloval Vašulín. „Za dva dny se už nikdo nebude ptát na ten konec zápasu.“

Zato se bude řešit nezaviněné zranění zkušeného obránce Lukáše Hejdy, který odstoupil už po necelé půlhodině. „Při zákroku se mu zasekla noha, vypadá to na svalový problém, ale počkáme na podrobnější vyšetření,“ tvrdil Bakoš po utkání.

Vašulín svého parťáka litoval: „Musel na magnetickou rezonanci, snad to nebude nic vážného. Lukáš se po dlouhé době dostal zdravotně do pohody a do základní sestavy, bohužel se mu stalo tohle. Držíme mu palce a věříme, že bude co nejdřív zpátky na hřišti.“