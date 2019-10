O ústecké domácí formě víme, říká chrudimský Vašulín

„Všichni víme, že Ústí doma není úplně v nejlepší formě, ale každý zápas je jiný. Jedeme tam každopádně s tím, abychom nějaké body do Chrudimi přivezli. Nejlépe všechny tři,“ přeje si útočník Východočechů Daniel Vašulín a upozorňuje na to, že ani Chrudim doma neboduje tak, jak by si představovala. Před přestávkou například schytala Za Vodojemem výprask od brněnské Zbrojovky 1:4. V Ústí tak bude napravovat i tento výsledek.

„Tušíme, že to nebude nic jednoduchého, ale věřím, že když všichni na hřišti odevzdáme maximum, tak to zvládneme,“ nepochybuje Vašulín před utkáním, které budou živě přenášet kamery České televize. A právě v takových kláních se Chrudimi vždy celkem daří.

„Možná jo, ale pro nás hráče to není ničím jiné. Věřím, že to zvládneme i tentokrát,“ vyhlašuje Vašulín. Co se týká reprezentačního „volna“, chrudimští hráči se snažili hlavně odpočívat, nicméně úplnou pohodu určitě neměli. „První týden byl docela náročný, dost jsme toho naběhali. Ale zase nic hrozného,“ nedramatizuje Vašulín.

V pauze se Východočeši pokoušeli pilovat také penalty, které jsou pro ně celkem strašákem. V každém z posledních dvou druholigových zápasů jednu neproměnili. Proti Zbrojovce se za hlavu chytal záložník Tomáš Froněk a v Prostějově (1:1) zase neuspěl další středopolař David Sixta.

„Vždy po tréninku máme nějakou soutěž v penaltách, ale potom v zápase je to stejně úplně něco jiného,“ říká Vašulín.

Jeho tým je aktuálně v tabulce s dvanácti body na desátém místě, Ústí je osmé s šestnácti a naposledy porazilo Líšeň 3:1.