O možném pikantním přesunu informoval už v týdnu Brněnský deník. Švancara junior, který si v minulé sezoně připsal devět druholigových startů za A tým Zbrojovky, během podzimu postupně vypadl z kádru béčka. Tradiční brněnský celek ho dokonce ani nezařadil do soupisku pro zimní přípravu B týmu, počítal s ním spíše pro dorost.
Za větším herním vytížením tak devatenáctiletý mládežnický reprezentant míří do turecké Antalye, kde se připojí k tréninku třetího mužstva druhé ligy brněnského Artisu. „Daniel dneska odletěl, má povolení s Artisem trénovat, detaily se řeší,“ potvrdil Šusta.
Jeho slova potvrzuje i tiskový mluvčí druhého brněnského celku Ondřej Tomek. „Zbrojovka svolila k jeho pobytu s naším áčkem, které pobývá v Antalyi. Už je dohoda, že k nám půjde, jen se ladí, v jaké formě to bude. Kluby se na přesunu Dana domluvily, ale ještě to není definitivní,“ vysvětluje situaci.
Pro Artis Brno by se v případě dotažení přestupu Švancary mladšího jednalo o čtvrtou posilu tohoto přestupového období. V minulých dnech do klubu přišli Jiří Borek ze Slovácka, Jakub Fulnek z Mladé Boleslavi a z kádru pražské Slavie Daniel Toula.