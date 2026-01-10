Švancara junior zamíří ze Zbrojovky do Artisu. Rivalové jednají o formě přesunu

Už v následujících dnech může dojít k zajímavé změně adresy. Daniel Švancara, syn legendy Zbrojovky Brno Petra Švancary, dostal povolení, aby se připojil na soustředění městského rivala Artisu. Oba celky to uvedly na svých webech. „Myslím si, že příští týden budeme moudřejší. O jakou formu přesunu půjde, zatím nedokážeme říct,“ uvedl tiskový mluvčí Zbrojovky Tomáš Šusta.
Brněnský útočník Daniel Švancara oslavuje svůj gól v zápase mládežnické Ligy...

Brněnský útočník Daniel Švancara oslavuje svůj gól v zápase mládežnické Ligy mistrů Trenčín - Zbrojovka Brno. (říjen 2024) | foto: Petr Nečas, FC Zbrojovka Brno

Brněnský útočník Daniel Švancara (vpravo) oslavuje svůj gól v zápase...
Daniel Švancara v červeném dresu Zbrojovky Brno v zápase s Vyškovem
Daniel Švancara v dresu Zbrojovky Brno
Daniel Švancara v dresu Zbrojovky Brno
O možném pikantním přesunu informoval už v týdnu Brněnský deník. Švancara junior, který si v minulé sezoně připsal devět druholigových startů za A tým Zbrojovky, během podzimu postupně vypadl z kádru béčka. Tradiční brněnský celek ho dokonce ani nezařadil do soupisku pro zimní přípravu B týmu, počítal s ním spíše pro dorost.

Za větším herním vytížením tak devatenáctiletý mládežnický reprezentant míří do turecké Antalye, kde se připojí k tréninku třetího mužstva druhé ligy brněnského Artisu. „Daniel dneska odletěl, má povolení s Artisem trénovat, detaily se řeší,“ potvrdil Šusta.

Jeho slova potvrzuje i tiskový mluvčí druhého brněnského celku Ondřej Tomek. „Zbrojovka svolila k jeho pobytu s naším áčkem, které pobývá v Antalyi. Už je dohoda, že k nám půjde, jen se ladí, v jaké formě to bude. Kluby se na přesunu Dana domluvily, ale ještě to není definitivní,“ vysvětluje situaci.

Pro Artis Brno by se v případě dotažení přestupu Švancary mladšího jednalo o čtvrtou posilu tohoto přestupového období. V minulých dnech do klubu přišli Jiří Borek ze Slovácka, Jakub Fulnek z Mladé Boleslavi a z kádru pražské Slavie Daniel Toula.

