Snad tu zas půjdu vzhůru. Samek o krizi v Itálii, čekání na gól i novém začátku

Jiří Černý
  9:18
Dva roky čekal „sešívaný Ital“ Daniel Samek na další trefu. V sobotu se záložník Artisu Brno dočkal a věří, že se zase rozjede do formy, díky které šel ze Slavie do Lecce.
Daniel Samek z Artisu Brno (vlevo) vede míč v utkání druhé ligy se Spartou B. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ze snového přestupu ze Slavie vzala kariéra defenzivního záložníka Daniela Samka spád opačným směrem. O mistrovský titul v mládeži italského Lecce fotbalista, který už prošel těžkými zápasy proti Spartě a Plzni či boji v konferenční lize, zkrátka tolik nestojí. Sám však nečekal, že gól na podzim roku 2023 bude tím posledním. Tedy až do soboty.

Přes hostování v Hradci Králové se jedenadvacetiletý hráč dostal do Artisu Brno, kde se chce restartovat a zlomit klesající trend. Herně se dostává do obrátek každý zápas, při výhře s rezervou pražské Sparty už gólový půst po 658 dnech zlomil. A konečně mohl klidně usnout.

„Já po zápase moc nespím, mám po nich často problém usnout. Zabral jsem někdy po půlnoci, takže jsem nevstával ideálně, nicméně s dobrým pocitem, když jsme vyhráli a já dal gól,“ září talentovaný středopolař.

Víte, jak je to dlouho od posledního vašeho gólu?
Vím. Doufal jsem, že to nepřipomenete, ale je to přes čtyři roky.

Není, je to 658 dní.
Jestli počítáme i branku v Itálii v Primaveře (nejvyšší soutěž hráčů do 20 let v Itálii – pozn. red.), tak ano. Já to bral od posledního gólu v Česku. To je fakt čtyři roky, v září 2021 jsem se pravačkou trefil proti Hradci Králové za Slavii a od té doby nic. Snad na další gól takhle dlouho čekat nebudu.

Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Sahal jste po brance už asi tři minuty předtím. Poslal jste míč do mely v malém vápně a chybělo málo. Bral jste ten další, úspěšný útok jako zadostiučinění?
Jednoznačně takový pocit přišel. Nechtěl jsem si to vyčítat, ale věděl jsem, že to byla šance, hezká šance. Musím ale říct, že jsem celý den cítil a vnímal, že dnes by to konečně mohlo přijít, že se šance naskytne. A ona opravdu přišla.

Jak se vám zapadá do herního systému Artisu a jak se kolem vás formoval?
Na začátku ročníku jsme dostali dvě facky, kdy jsme si možná mysleli, jak to půjde hezkým fotbalem, a ne poctivou prací. Musím přiznat, že tu jsme tam v počátku neměli. Od zápasu se Zbrojovkou jsme si ale začali dokazovat, že jsme dobří fotbalisté, kteří když hrají poctivě, tak můžou porazit každého. V tu chvíli jsme vnímali, že Zbrojovka je jednoznačně lepší, ale zápas nás přesvědčil, že je to vyrovnané. A od té doby si toto nastavení neseme dál. Doufám, že to takto bude pokračovat.

Našli jste si i herní styl, co vám sedí?
Jsem o tom přesvědčený, že trenér udělal systém pro nás. Rozbíháme brejky, umíme ale také přepnout do postupného útoku, kdy by na vrcholu mohl fungovat Jean-David Beauguel. Na brejkové situace máme skvělé hráče, co tyto rozběhy vyhledávají a umí je vyřešit. Opravdu nám to sedí.

Daniel Samek z Artisu Brno (vlevo) odehrává míč před Davidem Jamborem z Chrudimi.

Z pozice šestky, tedy defenzivního záložníka, máte větší radost z rozběhnuté situace, nebo z toho, že se vám vyplatilo vyběhnout si z hloubi pole a konečně po čase skórovat sám?
Asi podle toho, jak to vyplyne z ostatních okolností. Ode mě se góly nikdy moc nečekají, ale já bych je dávat stejně chtěl. Jsou tam od nich pochopitelně jiní, když jim ale občas vypomůžu nebo přidám asistenci, tak budu spokojený. Byť moje práce tkví v něčem jiném, musím také pomoci dozadu.

Přicházel jste z nepříjemné situace, kdy jste v italském Lecce neměl prostor, v Hradci na hostování budoucnost, protože Hradec avizoval, že na vaši výstupní klauzuli nemá prostředky. Jak jste zvládal minimální vytížení na jaře?
Myslím si, že si v Hradci vyhodnotili situaci na jaře, a pak jsem cítil, že nám to ani týmově nešlo. Doufal jsem, že aspoň nějaké zápasy dostanu, ale šancí moc nebylo. Věděl jsem, že to v Hradci budoucnost mít nebude.

Na druhou stranu už i návrat do Hradce na hostování bylo vysvobozením z Itálie.
Jednoznačně se mi angažmá v Lecce nepovedlo tak, jak jsem si přál. Očekávání jsem měl hodně jiná. Zkrátka se ale stalo a už se v tom nerýpu. Hlavně jsem rád, že se vše nevyřešilo jen nějakým dočasným řešením. V létě jsem si uvědomil, jak velký rozdíl je být někde na hostování a být hráčem klubu, který za vás dal peníze a věří vám. To se tady v Artisu povedlo. Mám jistotu, klid.

Samek zpátky v Česku: Krok zpět? I kdyby byl, chci udělat dva vpřed

Vyhodnotil jste si sám pro sebe, proč vám Lecce po velmi atraktivním přestupu nedalo ani jednu šanci v hlavním mužstvu?
Snažil jsem se, ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem na to přišel. Moc mě mrzí, že jsem tu šanci nedostal, i jeden jediný start v Serii A by tomu dal úplně jinou podobu, vše by vypadalo lépe. Mělo to ale asi nějaký důvod, který znalo Lecce. Jistě mi nepomohlo, že jsem hned po příchodu do Itálie dostal covid, byl jsem dva týdny mimo. Určitě tam muselo být ale víc důvodů.

Vaše sešívaná minulost ve Slavii Praha je uzavřená?
Já doufám, že není! Přál bych si vrátit se do úrovně, kam Slavie patří. Je to můj cíl a po tomhle nepovedeném období i sen.

Když jste přicházel do druholigového Artisu, mnoho fanoušků se podivovalo, že děláte ne první, ale druhý krok zpět, když jste už hostování v Hradci označil za krůček zpátky. Má to být nikoliv krok zpět, ale tvrdý reset?
Doufám v to. Chci zase stoupat vzhůru. Uvědomuji si, že to lidé vidí jako krok zpět, ale já cítil, že potřebuji hlavně hrát, pořádně se zase vyhrát, protože jsem na sobě už v Hradci cítil, jak mi chybí zápasové vytížení. A mám za to, že je to zápas od zápasu lepší, že to jde vidět. Takže ke kroku zpět? Je to tak, ale když se to povede, budou z toho dva kroky výše.

Prošel jste si osobní krizí?
V Itálii to na mě první rok padlo. Nastavení hlavy jsem pořád nemohl ukočírovat. Hlavou mi běželo, že jsem hrál za Slavii, prošel si velkými zápasy proti Spartě a Plzni v lize i v Konferenční lize v Evropě. A najednou jsem jel hrát Primaveru. Pak už to bylo lepší. Řekl jsem si, že mi z toho nikdo jiný nepomůže, pokud si to nesrovnám sám pro sebe.

Je to aspoň poučení do kariéry?
Je to možné. Snažím se věřit tomu, že má vše svůj důvod. Raději bych si ale z Itálie odvážel víc fotbalových zkušeností než životní lekce.

Pomáhá návratu do herních obrátek i rivalita se Zbrojovkou, táhne toto pošťuchování oba celky k lepším výkonům?
Je to dobré nejen pro druhou ligu, ale i pro oba týmy a hrozně mě to baví. Sledujeme se navzájem a nevěřím těm, co říkají, že na to nekoukají.

Jaká je teď vaše osobní metrika úspěchu?
Hlavně chci co nejvíce hrát. To je pro mě na prvním místě. Když se k tomu povede nějaký gól nebo asistence, tak skvěle, ale hlavně pomoci týmu, jeho úspěchu.

Jak se žije sešívanému Italovi v Brně?
To zní pěkně, když se to takhle řekne! Jsem spokojený. Je to hezké město, mám tady kamarády, co tu studují. Sice Brno stále poznávám, ale jsem tu přijatý a nic mi tu nechybí.

Viděl jsem vás pomáhat cizincům z vašeho týmu po tréninku s dopravou, dělal jste Ománcům řidiče. To je součást role mladíka, navzdory tomu, že je členem základu a velkým příslibem?
Tak trochu. Kluci tu byli noví, byli se mnou na hotelu a já se jim snažil pomoci. Trochu jim vyjít vstříc. Posila neposila.

Vyplácí se to potom na hřišti, že tým funguje spolu?
Asi více udělají ty výhry, ale asi ano. Navíc trenér je jazykově vybavený velice dobře a i s cizinci tím pádem dokáže vyladit nastavení na zápasy skvěle. Všichni vědí, s čím jdou do zápasu.

Kouč Artisu Jiří Chytrý.

Komunikuje trenér Jiří Chytrý odlišně od jiných trenérů?
Chce, abychom si ke všemu řekli kromě jeho pohledu také něco sami. Pak je na nás také hodně tvrdý v pozápasových hodnoceních. Já to ale vidím jako správnou cestu, abychom byli úspěšní. Říká věci na rovinu, i když to není příjemné. Je to tak správně.

Dokážete jej srovnat s Jindřichem Trpišovským?
To si snad nedovolím. Pan Trpišovský je skvělý skoro ve všem. Exceluje v taktice. Je vynikající v přípravě týmu, dá vám do hlavy, že je možné vše, a když tomu dáte sto procent, nemůže se nic špatného stát.

Čím si pak tu hlavu uvolňujete a čistíte?
Teď mě hrozně začal bavit padel. Raketový sport, něco mezi tenisem a squashem. To mě chytlo, tak čekám, až se kamarádi vrátí na semestr do Brna, abych měl s kým hrát. Také se snažím naučit ve volných dnech vůbec nemyslet na fotbal a odpočinout si od něj. Uvolním se u vaření, filmů, snažím se více číst knížky. Učím se pořádně relaxovat.

