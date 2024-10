Neodradí mě to. Jinde po mně házeli boty, říká sudí, který se zamkl do šatny

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Obstál lépe, než by to zvládli mnozí zkušenější rozhodčí. Sedmnáctiletý Daniel Kočí, který píská fotbalové soutěže třetím rokem, je stále v úvodu své kariéry. V neděli prožil v nejnižší desáté lize slovní i fyzické útoky od hráčů Horní Stropnice. Se svými kolegy se po vyhroceném závěru zápasu museli zamknout do šatny.