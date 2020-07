Že bude tým mladý? Klidně můžeme hrát o baráž! věří ústecký Chodora

„Měli jsme hodně šancí, bohužel jsme je neproměnili podobně jako v jiných zápasech. Jsem rád, že jsem se trefil aspoň já. Byl to můj první gól ve druhé lize, takže mám radost, ale budu to mít asi drahé. Snad si na to nebudu muset půjčovat,“ smál se Chodora.



Mladý talent dosud nastupoval spíše v záloze, poslední dva zápasy ale zaskakoval za zraněného Matyáše Písačku na kraji obrany. A změna mu prospěla.

„V záloze mu to moc nešlo. V Hradci byl nucený nastoupit na levém beku, a byl jedním z našich nejlepších hráčů. Překvapil mě, trošku jsem si říkal, jestli to nebyl jen nějaký záchvěv. Ale potvrdil. A já jsem za něj rád, je to pracovitý kluk,“ vyzdvihl ústecký šéf Václav Kožíšek.

Byť byl Chodora jediným střelcem zápasu, za hrdinu se skromně nepovažoval. „Jsem rád, že jsem dal gól, ale mohli jsme jich dát víc. Z těch šancí, co jsme měli, mohly být klidně tři a vzadu už by to pak bylo klidnější.“

Chodoru těší, že v Ústí nyní dostávají mladí hráči šanci. „Potřebuju se vyhrát. Delší dobu jsem pravidelně nenastupoval, naposledy v Teplicích, což už je docela dlouho. Když se teď zranil Matyáš Písačka, tak jsem šanci trochu očekával. A jsem rád, že přišla.“



Chodora ji chce chytit za pačesy, přesvědčit šéfy, že s ním mohou počítat pro příští sezonu, kdy bude Ústí preferovat levnější mladé hráče. Změna postu mu nevadí. „Hrál jsem levou zálohu odmala, ale jestli si trenéři myslí, že jsem platnější v obraně, budu hrát kdekoliv,“ ujišťuje.

Na hřišti má ještě před mnohem zkušenějšími protihráči občas respekt. „Určitě mám někdy strach hrát, je to druhá liga, dospělý fotbal, drsnější souboje. Je to znát. Obránci jsou zkušenější, počkají si, když jim chcete udělat kličku, je těžké je obejít.“

Do Ústí přišel ofenzivně laděný levák z teplické rezervy, kde hrál třetí ligu. „Ze začátku jsem nastupoval, pak jsem přestával dostávat šanci. Hodilo se mi jít do Ústí, ČFL se pak stejně ani nedohrála, tady naopak hrajeme až do července a sbírám cenné zkušenosti,“ líbí se Chodorovi.

Ústí na příští sezonu ohlásilo úspornější režim, Chodora ale věří, že i tak bude mít klub ambice vysoké.

„Říká, že tady nebudou ambice, protože mají hrát mladí hráči. Ale já si myslím, že to půjde. Je to o příležitosti, jsou tu talentovaní hráči. I teď jsme naskočili do pár zápasů, a vidíte, jde to. Dostat v takhle mladém věku tolik prostoru ve druhé lize je super, poštěstí se to málokomu. Určitě toho budeme chtít všichni využít.“

Teď se po vyčerpávající a dlouhé sezoně těší alespoň na krátké volno, pak se vrhne do přípravy na příští druholigový ročník. A mladík věří, že Ústí v něm nebude hrát druhé housle, jak je mu nyní předpovídáno.

„Vidím to tak, že budeme hrát stejně jako letos - co nejvýš. Klidně o baráž!“ překvapuje. „Je to hlavně na nás hráčích. Vůbec se toho nebojím,“ říká odvážně.

Chodora věří, že i v úspornějším režimu Ústí poskládá silný tým. „Určitě tady nezůstanou jen mladí hráči, jistě tu bude i pár zkušených, případně přijdou noví. Ústí bude pořád ambiciózní,“ je přesvědčený.