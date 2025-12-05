Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Slávističtí fotbalisté, šampioni tuzemské nejvyšší soutěže, se ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Jabloncem na severu Čech, jejich rival Sparta pojede do Mladé Boleslavi. Plzeňský kouč Martin Hyský narazí na svůj bývalý klub, o místo mezi čtyřmi nejlepšími se utká v Karviné. Venku bude hrát i čtvrtý nasazený celek Baník Ostrava, který čeká cesta do Hradce Králové.
Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.

foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonecký záložník Michal Beran padá v souboji se slávistou Vasilem Kušejem.
Slávistický stoper Igoh Ogbu (vpravo) brání Lamina Jawa z Jablonce před svým...
Jablonecký útočník Lamin Jawo (vlevo) se snaží utéct Igohu Ogbuovi ze Slavie.
Jablonečtí fotbalisté se radují z gólu Jana Chramosty v utkání proti Slavii.
Losování se netradičně konalo na čerpací stanici sponzora MOL na pražském Chodově. Úřední termín čtvrtfinále je stanoven na středu 4. března 2026.

Všechny týmy byly rozřazeny na nasazené a nenasazené podle výsledků v minulé ligové sezoně. Úspěšnější čtveřice bude shodou okolností hrát kompletně venku.

Pikantní souboj čeká trenéra Hyského, který ještě na začátku sezony vedl právě Karvinou. Teď do města přijede s Plzní, se kterou ještě jako trenér Slezanů padl v lize na konci srpna 1:2. Západočeši zvítězili v posledních třech vzájemných zápasech, v Karviné v nejvyšší soutěži ještě nikdy neprohráli.

Los čtvrtfinále MOL Cupu

Úřední termín 4. března 2026

Jablonec – Slavia

Mladá Boleslav – Sparta

Karviná – Plzeň

Hradec Králové – Baník Ostrava

Slavii čeká papírově nejtěžší soupeř, na jaře pojede do Jablonce, kde v úvodu sezony remizovala 1:1, vyrovnávací gól vstřelil v poslední minutě David Douděra nádhernou ranou z dálky.

V květnu na konci minulého ročníku Jablonec dokonce zvítězil 3:2. Oba týmy se utkají také příští sobotu na závěr podzimní části nejvyšší soutěže, tentokrát v pražském Edenu.

Opakování nedávného úspěšného souboje vyhlíží Sparta, zklamaný finalista minulého ročníku. V Mladé Boleslavi před dvěma týdny uspěla 2:1, na úvodní dva góly hostů reagoval čtvrt hodiny před koncem Matyáš Vojta. O jednu branku Letenští porazili středočeského soupeře i v červencovém duelu nejvyšší soutěže (3:2).

Baník Ostrava, který v nejvyrovnanějším souboji pojede do Hradce Králové, hrál se svým východočeským soupeřem v polovině října, doma však padl 0:1, když se o vítězný gól postaral Tom Slončík. Hradci patří v lize osmé místo, trápící se Slezané jsou až třináctí a MOL Cup pro ně představuje jedinou reálnou šanci na účast v pohárové Evropě.

Oba celky se krátce po čtvrtfinálovém souboji utkají 14., nebo 15. března také v nejvyšší soutěži.

Z poháru už vypadl obhájce trofeje Sigma Olomouc. Vítěz bude mít stejně jako letos jistotu účasti v hlavní fázi evropských pohárů, a to minimálně v Konferenční lize.

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

