Covid hatí fotbalové postupy, ale také zachraňuje od sestupů

Sezonu nestihnou dohrát. To tušili. Od pondělí ale konečně můžou amatérští sportovci oficiálně trénovat venku se všemi hráči. „Bylo jasné, že soutěže se nerozběhnou, ale fotbálky venku chybí všem,“ těší se hrající trenér fotbalistů Příluku Zdeněk Julina, až se jeho tým poprvé od půlky října sejde kompletní na stadionu.

„Nechápal jsem, proč to vláda tak dlouho zakazovala, když venku je riziko nákazy při dodržení opatření podle všech studií minimální,“ říká bývalý ligový fotbalista Zlína nebo Kroměříže.

Více než půl roku jste nemohli hrát. Neobáváte se, že vám ubudou hráči?

S těmi, kterým se narodilo dítě, nebo mají nějaké roky, je to těžší. Střední a mladší generace je natěšená. Cítím, že chtějí chodit na hřiště. Jsou dvě skupiny hráčů. Jedna se udržuje. Jezdí na kole, chodí bruslit, posílají fotky z túr. Druhá přestala s aktivním pohybem úplně a teď bude postupně začínat individuálně.

Jak jste se srovnali s tím, že kvůli covidu jste nedohráli druhou sezonu po sobě?

Nemůžeme to ovlivnit. Je to rozhodnutí shora. Vzhledem k situaci kolem nás s tím musíme souhlasit. Bylo by velké riziko, kdyby se najednou spustily soutěže, když předtím platil tak velká omezení pro všechny. A dohrávat šest zápasů na jaře? Někdo řekne, odehraje se půlka sezony, bude to fér. Podle mě by to fér nebylo.

I kvůli vyššímu riziku zranění?

To jde ruku v ruce. Když půl roku nic neděláte a za dva týdny začnete hrát, zranění hrozí. Prvotním faktorem je ale nebezpečí šíření koronaviru v kolektivech.

Jak ovlivnil na podzim váš tým?

Kluci byli zodpovědní. Když se necítili, nebo měli teplotu, zavolali, omluvili se. Třeba se pak ukázalo, že byli pozitivní, ale naštěstí nikoho neohrozili.

Nemáte obavy, co bude s příští sezonou?

Moc bych si přál, aby začala co nejdříve. Předpokládám, že podle současného vývoje se v červnu uvolní všechna opatření. Třeba už v polovině července, abychom měli prostor pro případnou vlnu, která by nás mohla potkat na podzim.

Jak jste na tom s dětmi?

Zájem je veliký. Děti jen čekají, až budou moct vyběhnout ven. Když nechodí pravidelně do školy, je ideální doba je utáhnout na fotbal. Ať jsou na čerstvém vzduchu. To má pro ně větší přínos než sezení u počítače doma.