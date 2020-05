Pohádka fotbalové Čížové skončila, bude hrát jen I. B třídu

Klubu chybí silný sponzor, a tak se v příští sezoně přihlásí pouze do nejnižší krajské soutěže I. B třídy. „Velkou roli hrají peníze. Bez problémů máme na provoz klubu, ale ne na provoz divizního týmu,“ vysvětluje předsedkyně Sokolu Čížová Tereza Kolpeková.



„Abychom mohli hrát divizi, k tomu by se tým musel výrazně posílit. Alespoň tak jako před druhou polovinou minulé sezony, kdy se nám několik hráčů vrátilo, získali jsme mladíky na hostování z Písku, ale nic už na téhle úrovni není zadarmo,“ dodává.

Kolpeková v manažerské pozici postupně poznává fotbalové poměry. „Zaplatili jsme dost peněz za to, že u nás hráči nastoupili k jednomu zápasu. Pak sezona skončila. Myslela jsem si, že by dohody a hostování mohly pokračovat, až se znovu začne hrát, ale to byla prý naivní představa. Ještě prý nemám ve fotbale tolik zkušeností,“ usměje se.

Na jaře se kvůli koronaviru odehrálo v nižších soutěžích zpravidla jen jedno kolo. Čížová v něm prohrála doma s Rokycany 1:5 a v divizi obsadila konečné 9. místo. „Je škoda, že si náš mladý tým nevyzkoušel celé jaro v divizi. Nebo alespoň pár zápasů. Věřím, že bychom se zlepšovali. Nikdo nechce pořád prohrávat,“ lituje.

Výkonný výbor klubu se po předčasném konci sezony rozhodl, že se přihlásí o tři soutěže níž. „Minulý rok jsme oslavili 100. výročí založení klubu a určitě jsme to nechtěli položit. Fotbal má v Čížové tradici, diváci na něj rádi chodí,“ ujišťuje Kolpeková.

I předsedkyně Sokolu však ví, že bohaté a úspěšné roky skončily. „Budeme teď muset trošku šetřit, nadechnout se. Věřím, že za pár let se zase vrátíme na pozice jako v předchozích letech,“ doufá.

Nejlepší ročník v klubové historii byl v roce 2017 zakončený triumfem v divizi. „Tabulku jsme ovládli o 12 bodů, to byla historická sezona. Ve třetí lize jsme vydrželi jeden rok a skončil tím takový náš americký sen, kdy jsme prošli z krajských soutěží až do třetí ligy,“ vzpomíná.

V České fotbalové lize skončil Sokol poslední a získal jen 14 bodů. „Nový trenér si s mužstvem úplně nesedl, navíc jsme museli hrát domácí zápasy ve Strakonicích, což nebylo ono. Celkově pro mě byla ČFL zklamáním. Zejména tedy poměry, které v ní panovaly,“ tvrdí.

Klub opustili zkušení hráči

Fotbal v Čížové velkou měrou ovlivnila i smutná událost z konce srpna minulého roku, kdy zemřel dlouholetý funkcionář, manažer a mecenáš Vladimír Vávra. Klub pak v zimě opustila řada zkušených hráčů, kteří dojížděli většinou z Prahy. „Pan doktor fotbalem žil. Vedl finanční stránku, dokázal sehnat peníze. Snažil se dostat Sokol co nejvýš to jen šlo. Určitě to mělo na klub vliv. Ale zase jsme mohli třeba dřív navázat spolupráci s Pískem,“ přemítá Kolpeková.

Na pozici hlavního trenéra A týmu nyní zároveň končí Milan Satrapa. „Jeho pracovní vytížení bylo takové, že už nešlo zkombinovat s pozicí trenéra. Napůl to dělat nechtěl a naplno to nešlo. Spolupráci nekončíme, bude naším konzultantem. A slíbil, že za sebe najde náhradu,“ dodává předsedkyně klubu.

Problémy způsobené celosvětovou pandemií koronaviru mohou ohrozit i další fotbalové kluby. Čížová nemusí být zdaleka jediným celkem, který nuceně vyklidí pozice. Jasněji bude po 12. červnu, do kdy kluby musí podat přihlášky do soutěží.