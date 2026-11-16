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Cílem olomouckého béčka zůstává postup, ve třetí lize je zatím třetí

Lukáš Jakubíček
  13:48
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Olomoucký Vít Beneš v zápase proti Jablonci | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Rezerva olomoucké Sigmy má za sebou podzimní část fotbalové MSFL. Po nepovedeném září, kdy tým kouče Tomáše Palinka vyhrál jen jeden zápas, se herně i výsledkově zlepšil a přiblížil se čelu tabulky. Po výhře 3:1 nad Zbrojovkou B do zimní přestávky vstoupí se 34 body jako třetí nejlepší tým soutěže.

„Každý zápas chceme vyhrát, máme vítěznou mentalitu a teď se nám to pětkrát po sobě podařilo. Některé věci jsme si vyříkali v kabině, ale i s bývalým sportovním ředitelem panem Hapalem. Spolupráce byla v tomto ohledu velmi dobrá. Od vedení máme podporu. Ať už podmínkami, nebo zázemím. Máme velký realizační tým, můžeme být na Andrově stadionu a další věci,“ pochvaloval si Tomáš Palinek.

Před sezonou se do béčka Sigmy vrátila trojice matadorů – Vít Beneš, Jakub Habusta a Marek Matocha. První dva jmenovaní jsou dokonce starší než jejich současný trenér.

„Nemám s tím žádný problém, už na Slovácku byla spousta hráčů starších než já. Jsou to mentoři týmu, dobře nastavení hráči a spolupráce s nimi je velmi dobrá. Pomáhají i v tréninkovém procesu. Vedou individuální tréninkové jednotky, třeba Víťa Beneš s obránci, když máme skupinové tréninky. To samé Mára Matocha, to jsou hráči, kteří by v budoucnu mohli být dobrými trenéry, protože vidí hru a dobře se s nimi o tom povídá,“ nastínil Palinek.

„Jsme rádi, že tady máme kluky jako Habe, Mára, Beny nebo Pavel Zifčák. Mají zkušenosti, které nám předávají. Jsou druholigoví a prvoligoví hráči. Pomáhají nám a je to super,“ řekl útočník Sigmy B Adam Proniuk.

Vedle zkušených dostali prostor i mladí. Z mladíků do 21 let nastupovali Dikoš, Drábek, Aibe, Siegl a Proniuk, který se pětkrát gólově prosadil. V závěru podzimu se do základu dostal i reprezentant do 19 let Nikola Jadrníček. Průměrný věk hráčů, kteří nastoupili aspoň k jednomu utkání (bez hráčů A týmu), je 22,24. Osu základní sestavy ale tvoří zkušení fotbalisté.

Důležitá je i spolupráce s ligovým áčkem Sigmy, přestože zatím funguje spíš jednosměrně. Na podzim nastoupilo 11 různých hráčů A týmu.

„Má to dvě stránky. Buď se hráči A týmu vrací po zranění, nebo tam nemají herní vytížení. Je dobře, že jdou hrát za nás a vytížení jim můžeme nabídnout touto formou. Když se toho zhostí s dobrým přístupem, prospěje to i těm hráčům. Třeba v Polance do zápasu dobře vstoupili Dembe a Mikaelsson. Druhá věc je, když nám třeba před posledním kolem odjeli na reprezentační sraz dva stopeři – Siegl a Jadrníček. Byli v základní sestavě, takže se nám rozpadla obranná řada. Povedlo se nám je nahradit, Tomáš Huk i Filip Slavíček s Brnem předvedli dobré výkony,“ líčil Palinek.

Cíl Hanáků je jasný – postoupit do druhé nejvyšší soutěže, aby skok mezi áčkem a béčkem nebyl tak velký. Olomouc ztrácí na vedoucí Frýdek-Místek a Uničov dva body.

Otázkou je, jestli by byl současný kádr o patro výš konkurenceschopný, nebo by se B tým musel spoléhat na nové posily a pomoc z áčka.

Do zápasu proti Zbrojovce Brno B nastoupili čtyři hráči z A týmu Sigmy Olomouc. Dva z nich se dokonce gólově prosadili – obránci Filip Slavíček a Tomáš Huk (na fotce vpravo s číslem 4).

„Na to je ještě brzo. Teď se musíme soustředit na třetí ligu,“ odmítl spekulace Palinek. „Hrajeme dlouhodobou soutěž, ve které se může stát cokoli. Artis měl před námi osm bodů náskok, ale pomohlo nám pět vítězství v řadě a dostali jsme se zpět do hry. Musíme to brát s pokorou a znovu jít zápas od zápasu. Naše ambice jsou ale nejvyšší a chceme porazit každého soupeře.

Druhý Uničov a zlepšení Hranic

Během podzimu prohrál Uničov jenom dva zápasy. Tým, který byste na první dobrou mezi favority soutěže nezapočítali, ale historická bilance ukazuje, že jeho průběžné druhé místo není náhodné. V posledních osmi sezonách se sedmkrát umístil v elitní pětce MSFL, v minulých dvou ročnících byl dokonce třetí. Uničov naposledy vyhrál MSFL v sezoně 2016/2017, klub však tehdy postup o patro výš odmítl. Přesně po deseti letech mají svěřenci kouče Davida Rojky nakročeno k tomu, aby triumf zopakovali.

Na opačném pólu tabulky se v posledních letech pohybovaly Hranice. V uplynulých čtyřech ročnících se MSFL zúčastnily třikrát. Jednou sestoupily, dvakrát se zachránily – naposledy na jaře až díky administrativním přesunům týmů zasažených sázkařskou kauzou.

Tým Miroslava Matušoviče ale tuto šanci zatím naplno využívá. Hranice dlouho atakovaly dokonce i elitní pětku s tabulky. Po prohrách v úvodních třech kolech bodovaly v devíti z deseti zápasů. Sedmkrát odcházely ze střetnutí jako vítězové. Na kontě mají slušných 23 bodů, přestože z posledních čtyř duelů odcházeli jako poražení. Pro srovnání: ve své nejlepší třetiligové sezoně zaznamenali Hraničtí 41 bodů.

Nejlepší střelec Matocha v béčku Sigmy ožil

Nejlepším střelcem i nejvytěžovanějším hráčem rezervy olomoucké Sigmy v podzimní části MSFL byl Marek Matocha. V sestavě chyběl jenom jednou a byl jedním ze strůjců třetího místa Hanáků. Matocha byl kmenovým hráčem Olomouce už mezi lety 2009 a 2016 v mládeži. Závěr tohoto období ale strávil na hostování v Prostějově.

Přes Kozlovice, Vyškov a Líšeň se v lednu 2024 vrátil na Hanou. Ve druholigovém Prostějově ale spíše paběrkoval. Během tří sezon odehrál 43 zápasů, ale v té minulé nastoupil jen na 404 minut. Přestože byl už zavedeným jménem ve druhé nejvyšší soutěži, musel minulou sezonu nastupovat i v páté lize v prostějovském B týmu.

„Člověk je nas*aný, že je zvyklý hrát druhou ligu a najednou je v krajském přeboru. Ale fotbal mám rád a užívám si ho, takže jsem byl rád, že si můžu zahrát, a neřešil jsem to. Samozřejmě je rozdíl mezi druhou ligou a krajem, ale nebral jsem to nějak špatně,“ vzpomíná Marek Matocha.

Přestup do Olomouce byl pro něj svým způsobem vysvobozením, ačkoli se musel rozloučit s druhou ligou. „Přestup pro mě nebyl krok zpátky do třetí ligy. Trénuje se tady kvalitně, jsme profíci a máme neskutečný servis. Neměl jsem z toho strach,“ ubezpečuje 29letý záložník. „V Prostějově jsem trénoval s áčkem, ale byl jsem trošku na druhé koleji. Zpátky si mě vzal až trenér Podolák. Vůbec to nebylo příjemné. Nechci, aby to vyznělo egoisticky, ale myslím si, že fotbalista jsem. Pořád jsem trénoval stejně a přizpůsobil jsem se tomu.“

„Po letech v Prostějově, kde jsem neměl takové vytížení, jsem věřil, že se kariéra ještě otočí. Je to pro mě takové zadostiučinění. Trenéři mi na podzim dali prostor. V Olomouci mi to sedlo a jsem tady opravdu rád.“

Líšeňský Marek Matocha (vlevo) v utkání proti Hradci Králové

Devětadvacetiletý ofenzivní hráč dal na podzim sedm gólů a připsal si i velké množství asistencí. Po posledním zápase v nadsázce zaznělo od spoluhráčů, že Matocha zaznamenal přes 30 asistencí. „Kluci si z toho dělají srandu. Máme super standardky, z toho padá hodně gólů a jsem rád, že tím můžu týmu pomoct,“ usmál se Matocha.

„Má obrovský bodový přínos, hlavně asistencemi, a výbornou kopací techniku. Ve výstavbě hry chceme být variabilní a on si našel pozici desítky v ofenzivní trojce. Silný je i v centrovaných míčích ze strany,“ vyzdvihl trenér olomouckého béčka Tomáš Palinek.

V Sigmě B zahrává většinu standardních situací. „Ze začátku mi pomohlo, že jsem kopal tři penalty. Jinak jsem góly víceméně připravoval. Máme jeden trénink na standardky a vychází nám to. Jen tak dál,“ přeje si Matocha. „Přišel jsem za cílem, kterým je postup. Snad se nám to povede. Druhou ligu bych si ještě rád zahrál,“ přiznává.

Ale proč zůstávat u druhé ligy? Nenašel by hráč, jenž se do Olomouce vrátil po více než deseti letech, uplatnění i v prvoligovém A týmu? „Nebylo by to špatné, ale přišel jsem do béčka. Kdyby mě trenér z áčka povolal, tak bych to samozřejmě neodmítl, ale to už by byla spíš pohádka. Jsem nohama na zemi,“ zakončil Matocha.

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Témata: Sigma Olomouc

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