Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

„Nebudu brečet, ani nejsem na nikoho naštvaný, ale taky nechci, aby si fanoušci mysleli, že jsem hned utíkal, když jsem chvíli nehrál,“ rozpovídal se Čičovský o nečekaném rozchodu s Ústím. „Přišlo to ze dne na den a já tu přece jen strávil s menšími přestávkami 18 let. Ale s odstupem času už to beru jako pozitivní změnu v kariéře,“ líčil třiadvacetiletý hráč po hořkém návratu domů, s jeho Chrudimí musel skousnout porážku v Ústí 0:1.
Od fanoušků Viagemu se ale dočkal vřelého přijetí. Číčo, vítej doma, rozvinuli transparent na tribuně. „Lidi mě tady vždy podporovali, bylo fajn si tu zase zahrát, přišlo se podívat hodně známých. Když jsem odcházel, neměl jsem možnost se s fanoušky ani rozloučit, tak jim aspoň teď touto cestou děkuju.“
Když Čičovský znovu vyběhl na ústecký trávník, cítil nostalgii. „Znám tu všechny hráče, celý tým, jsou to moji kamarádi. Byl to zvláštní pocit, užil jsem si to, i když to výsledkově nepopadlo,“ mrzela ho nejtěsnější prohra. „Nenavázali jsme na výkon se Slavií, Ústí se na nás dobře připravilo. My jsme zvyklí, že většinou držíme míč my, to se dnes nedařilo. Nemůžeme to hodnotit pozitivně, i když jsme nějaké šance měli.“
Ve svém novém působišti se hned probil do základní sestavy, zatím v Chrudimi odehrál 18 zápasů a vstřelil dva góly. „Pár připomínek jsem na něj měl, ale pochopil to, odvádí velmi dobrou práci. Co on toho naběhá! V tom patří k nejlepším,“ chválí kreativního středopolaře chrudimský trenér Marek Kulič. „Fotbalista je to od pánaboha, jsem rád, že ho v týmu máme. On i já jsme to vzali za správný konec.“
I Čičovský to tak cítí. „Myslím si, že fotbalově mi ten přestup pomohl, dostal jsem šanci vyrůst.“
Jako teenager zvolil ústecký odchovanec podobnou cestu jako nynější slávista a reprezentant Vasil Kušej, ještě než dostal občanku, vydal se na zkušenou do Drážďan. A po návratu v sedmnácti letech už kopal druhou ligu za Ústí a byl nejmladším hráčem celé soutěže. „Ty časy jsou pryč. Začal jsem druhou ligu brzy, byl jsem za to šťastný, hodně lidí v Ústí mi pomohlo,“ říká vděčně.
Ve dvaceti už si ho vytáhly do první ligy Teplice, kde odkopal šest zápasů, ale pak se začala jeho kariéra obracet směrem dolů. Angažmá u prvoligového souseda rychle skončilo, Ústí se zřítilo do třetí ligy. A když se i díky Čičovskému vrátilo zpátky o patro výš, pro drobného záložníka už místo nemělo.
„Myslel jsem, že třeba bude nějaká možnost hostování, to se bohužel nepovedlo. Tehdy mě to mrzelo, ale teď už jsem šťastný v Chrudimi,“ ožil 170 centimetrů vysoký hráč. Ani na první ligu nepřestal myslet: jak z Ústí vede cesta do Teplic, hráči z Chrudimi zase čas od času zamíří do sousedních Pardubic. „Musí to být podložené výkony, ale nějaká šance určitě je!“
„Přišlo to zničehonic, snad v tom nejeli“
V sítích sázkařské aféry uvízli čtyři fotbalisté Chrudimi – a druholigový tým se z šoku pomalu vzpamatovává. Na atmosféře nejen uvnitř kabiny se to podepsalo, vnímá Čičovský.
„Ano, náladu v klubu to ovlivnilo, protože ve finále my v kabině toho moc nevíme. Přišlo to zničehonic,“ líčí třiadvacetiletý talent.
Na konci března vypukl obří korupční skandál a fotbalová asociace zahájila disciplinární řízení s kvartetem z Chrudimi. Zatímco Daniel Kubát a Jakub Tlustý za áčko letos nenaskočili, Lumír Číž nasčítal 10 startů a Denis Holub dokonce 18, dal i dva góly.
„Deny s námi trénuje. Čekáme, co bude,“ pokrčil trenér Marek Kulič bezmocně rameny.
Klub ctí presumpci neviny a v prohlášení sdělil, že do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů hráčům poskyne pomoc a podporu.
„Doufám, že to dobře dopadne a ukáže se, že v tom třeba nejeli,“ modlí se Čičovský. „Ty události se většinou staly, když hráli jinde, nebo já jsem tady nebyl. Fakt o tom nic nevím, ani si moc nedokážu představit tu situaci.“
Vedení MFK hned vyvracelo informace, že policie zasahovala na stadionu a v kancelářích klubu.
Kuličova parta má na jaře bilanci tří výher a čtyř proher, od sestupových příček ji dělí šest bodů. „Víme, jak je to těžké, každý bod se počítá,“ tvrdí Kulič. Kolik jich napočítá Chrudim v sobotní domácí partii s Vlašimí?