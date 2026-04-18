Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
  6:00
Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě druholigový nováček Viagem prodal do Chrudimi, fanoušci to těžce vstřebávali. A zaskočený byl i talentovaný záložník.
FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč Ústí - vzkaz ústeckých fanoušků pro něj.

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč Ústí - vzkaz ústeckých fanoušků pro něj. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...
FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Zleva Adam Čičovský,...
FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Ústí slaví výhru.
FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga.. Ústí slaví výhru.
12 fotografií

„Nebudu brečet, ani nejsem na nikoho naštvaný, ale taky nechci, aby si fanoušci mysleli, že jsem hned utíkal, když jsem chvíli nehrál,“ rozpovídal se Čičovský o nečekaném rozchodu s Ústím. „Přišlo to ze dne na den a já tu přece jen strávil s menšími přestávkami 18 let. Ale s odstupem času už to beru jako pozitivní změnu v kariéře,“ líčil třiadvacetiletý hráč po hořkém návratu domů, s jeho Chrudimí musel skousnout porážku v Ústí 0:1.

Od fanoušků Viagemu se ale dočkal vřelého přijetí. Číčo, vítej doma, rozvinuli transparent na tribuně. „Lidi mě tady vždy podporovali, bylo fajn si tu zase zahrát, přišlo se podívat hodně známých. Když jsem odcházel, neměl jsem možnost se s fanoušky ani rozloučit, tak jim aspoň teď touto cestou děkuju.“

Když Čičovský znovu vyběhl na ústecký trávník, cítil nostalgii. „Znám tu všechny hráče, celý tým, jsou to moji kamarádi. Byl to zvláštní pocit, užil jsem si to, i když to výsledkově nepopadlo,“ mrzela ho nejtěsnější prohra. „Nenavázali jsme na výkon se Slavií, Ústí se na nás dobře připravilo. My jsme zvyklí, že většinou držíme míč my, to se dnes nedařilo. Nemůžeme to hodnotit pozitivně, i když jsme nějaké šance měli.“

Ve svém novém působišti se hned probil do základní sestavy, zatím v Chrudimi odehrál 18 zápasů a vstřelil dva góly. „Pár připomínek jsem na něj měl, ale pochopil to, odvádí velmi dobrou práci. Co on toho naběhá! V tom patří k nejlepším,“ chválí kreativního středopolaře chrudimský trenér Marek Kulič. „Fotbalista je to od pánaboha, jsem rád, že ho v týmu máme. On i já jsme to vzali za správný konec.“

I Čičovský to tak cítí. „Myslím si, že fotbalově mi ten přestup pomohl, dostal jsem šanci vyrůst.“

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Zleva Adam Čičovský, Daniel Richter, Marek Beránek.

Jako teenager zvolil ústecký odchovanec podobnou cestu jako nynější slávista a reprezentant Vasil Kušej, ještě než dostal občanku, vydal se na zkušenou do Drážďan. A po návratu v sedmnácti letech už kopal druhou ligu za Ústí a byl nejmladším hráčem celé soutěže. „Ty časy jsou pryč. Začal jsem druhou ligu brzy, byl jsem za to šťastný, hodně lidí v Ústí mi pomohlo,“ říká vděčně.

Ve dvaceti už si ho vytáhly do první ligy Teplice, kde odkopal šest zápasů, ale pak se začala jeho kariéra obracet směrem dolů. Angažmá u prvoligového souseda rychle skončilo, Ústí se zřítilo do třetí ligy. A když se i díky Čičovskému vrátilo zpátky o patro výš, pro drobného záložníka už místo nemělo.

„Myslel jsem, že třeba bude nějaká možnost hostování, to se bohužel nepovedlo. Tehdy mě to mrzelo, ale teď už jsem šťastný v Chrudimi,“ ožil 170 centimetrů vysoký hráč. Ani na první ligu nepřestal myslet: jak z Ústí vede cesta do Teplic, hráči z Chrudimi zase čas od času zamíří do sousedních Pardubic. „Musí to být podložené výkony, ale nějaká šance určitě je!“

„Přišlo to zničehonic, snad v tom nejeli“

V sítích sázkařské aféry uvízli čtyři fotbalisté Chrudimi – a druholigový tým se z šoku pomalu vzpamatovává. Na atmosféře nejen uvnitř kabiny se to podepsalo, vnímá Čičovský.

„Ano, náladu v klubu to ovlivnilo, protože ve finále my v kabině toho moc nevíme. Přišlo to zničehonic,“ líčí třiadvacetiletý talent.

Na konci března vypukl obří korupční skandál a fotbalová asociace zahájila disciplinární řízení s kvartetem z Chrudimi. Zatímco Daniel Kubát a Jakub Tlustý za áčko letos nenaskočili, Lumír Číž nasčítal 10 startů a Denis Holub dokonce 18, dal i dva góly.

„Deny s námi trénuje. Čekáme, co bude,“ pokrčil trenér Marek Kulič bezmocně rameny.

Klub ctí presumpci neviny a v prohlášení sdělil, že do pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů hráčům poskyne pomoc a podporu.

„Doufám, že to dobře dopadne a ukáže se, že v tom třeba nejeli,“ modlí se Čičovský. „Ty události se většinou staly, když hráli jinde, nebo já jsem tady nebyl. Fakt o tom nic nevím, ani si moc nedokážu představit tu situaci.“

Vedení MFK hned vyvracelo informace, že policie zasahovala na stadionu a v kancelářích klubu.

Kuličova parta má na jaře bilanci tří výher a čtyř proher, od sestupových příček ji dělí šest bodů. „Víme, jak je to těžké, každý bod se počítá,“ tvrdí Kulič. Kolik jich napočítá Chrudim v sobotní domácí partii s Vlašimí?

Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Bayern v divoké přestřelce vyzrál na Real, semifinále Ligy mistrů si zahraje i Arsenal

Luis Díaz se raduje z trefy do sítě Realu Madrid v odvetném čtvrtfinále Ligy...

Liga mistrů zná všechny semifinalisty. Bayern Mnichov přestřílel v bláznivém odvetném čtvrtfinále Real Madrid 4:3, v dalším kole vyřazovací fáze se střetne s loňskými šampiony z PSG. Postup slaví...

Ústí půjčilo Dynamu vyjednavače. Kubáň: Město vydírá, destrukce nepomáhá nikomu

Schůzka představitelů ústeckého a českobudějovického fotbalu, majitel Viagemu...

Spojuje je nigerijská linka i druhá liga. Ústecký fotbal se postavil za svého konkurenta, tedy za českobudějovické Dynamo, v jeho sporu s městem. Viagem mu poskytl svého vyjednavače. „Ze strany města...

Chorý bude Slavii chybět jeden zápas. Podle disciplinárky nelze prokázat úmysl

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Sudí v zápise o utkání a následně i komise rozhodčích jeho prohřešek v zápase s Plzní (0:0) označili za plivnutí. Slávistický útočník Tomáš Chorý nakonec za incident vyfasoval trest na jeden zápas,...

Číčo, vítej! Chrudimský talent se ukázal v Ústí, co ví o sázkařském maléru?

FK Ústí nad Labem - MFK Chrudim, 2. fotbalová liga. Adam Čičovský, dříve hráč...

Mluvilo se o něm jako o zázračném dítěti ústeckého fotbalu. Druhou ligu okusil Adam Čičovský už v 17 letech, ve dvaceti nakoukl do nejvyšší soutěže v teplickém dresu. Když ho pak loni v létě...

18. dubna 2026

