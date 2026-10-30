„Na profifotbal jsem tehdy nebyl připravený,“ přiznal hráč, jehož cesta do Karviné vedla po trase Ústí, Teplice, Ústí, Chrudim. S lídrem druhé ligy teď nastoupil na domovském trávníku, kde loni nečekaně skončil. Pomohl k výhře 3:1 a možná pomůže také k návratu do Chance ligy. Sobě i týmu.
Máte už šest ligových startů v Teplicích, proč ne víc?
Myslím, že to tehdy přišlo moc brzy. Do profesionálního fotbalu jsem naskočil moc rychle. V Ústí jsem podával slušné výkony, v Teplicích to na mě bylo moc. Až teď fotbalově vyzrávám, abych mohl hrát stabilně druhou ligu. A že to je takhle nahoře v tabulce a navíc s vidinou, že bych si jednou mohl zahrát první ligu, to je něco, co mě naplňuje. A je to super.
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Všechno zlé je pro něco dobré. Berete tak zpětně váš loňský srpnový odchod z ústeckého Viagemu?
Co se stalo, stalo se. Samozřejmě mě mrzí, jak to dopadlo, Ústí mě přece jen někam fotbalově dostalo. Poprvé jsem odešel z domova někam ven, strašně mě to naučilo. Poznal jsem nové prostředí, ať už v Chrudimi, kde byla skvělá parta a také všechno skvělé i fotbalově. Poznal jsem Chrudim, teď poznávám Karvinou, která se mi líbí taky jako město, žije se tam dobře. Ústí mi chybí, sice jsem nechtěl odejít, ale ve finále to beru jako krok dopředu.
Chrudim nedostala licenci na druhou ligu, ke smlouvě v Karviné jste přišel jak?
Pořád jsem byl hráčem Chrudimi, ale čekal jsem a hledal nějaké angažmá. Až se ozvala Karviná, to bylo pro mě něco! Ráno jsem se sbalil, večer jsem byl tam a druhý den jsem šel na trénink. Tím začaly testy. Že jsem na nich uspěl, to je něco, čeho si vážím. Děkuju klubu a trenérům.
Co pro vás znamená hrát za Karvinou? Sice ji poznamenala korupční aféra, ale loni vyhrála i pohár.
Kdyby mi někdo před čtyřmi měsíci řekl, že budu v takové situaci, nebudu mu věřit. Je sen hrát v klubu jako Karviná s hráči jako Fleišman, Breite, Samko. Strašně si vážím toho, že jsem tady, že jsem se dostal do sestavy a že mi trenér věří.
Také hráči Chrudimi byli namočení v sázkařské aféře. Jak berete, že jste se přesunul mezi kluby, které se v kauze objevily?
Asi na to takhle nekoukám. Nejste první, kdo mi to říká. Samozřejmě do toho nevidím, ale budu bojovat za tým, jehož dres oblékám. Myslím si, že Karviná si zaslouží hrát první ligu, a věřím, že ji na náš stadion znovu přineseme.
Jak si ceníte výhry v Ústí?
Je to bonus, měl jsem tu strašně moc kamarádů, rodinu, kteří mi fandili, to je příjemné. Uklidnil nás gól na 3:1, začali jsme hrát svůj fotbal. Zvládli jsme teď tři těžké zápasy za devět bodů, to je strašně cenné. Posunulo nás to na první příčku a máme už docela slušný bodový odstup.
Věřil jste, že se Karviná tak rychle vzpamatuje z administrativního sestupu?
Upřímně si myslím, že s tím nikdo moc nepočítal. Já, trenéři ani vedení klubu. Nikdo si nemyslel, že si tým sedne takhle rychle. Je super, že máme tolik bodů po dvanácti zápasech. Já se tu učím od hráčů, kteří už v Karviné byli, jako jsou Fleišman, Breite či Samko. Můj úkol je na hřišti nechat všechno a snažit se udržet si pozici v základní jedenáctce.
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Ústecké prozření: Vzdálenost na postup je velká. Nemůžeme hráče rotovat jako City
Jak vnímáte, že se v daleké Karviné sešlo tolik hráčů ze severočeského regionu? Ať jste to vy, Radim Breite či Jiří Fleišman?
Často si z toho spolu děláme srandu, že jsme z toho tvrdého severu. Máme k sobě trošku blíž, ale je to spíš na odlehčení, k zasmání.
Vedete o čtyři body, budete útočit na postup z prvního místa?
Je strašně brzy něco takového říct. Myslím, že je pro nás strašně důležité zvládnout zápasy do zimní pauzy, aby byla v klidu. A pak je samozřejmě strašně důležitý začátek jara. Ale soutěž je hodně vyrovnaná, zápasy těžké, paradoxně jsme se trápili s horšími týmy na konci tabulky. Těžké bitvy ještě přijdou, na nás je, abychom byli hladoví na hřišti, nechali tam všechno a vyhrávali.
Kdo budou vaši potenciální soupeři v boji o postup?
Všichni tam od začátku stavěli nás, Duklu, Ústí, Táborsko. Že tam je třeba teď Jihlava, to si myslím, že nikdo nečekal. Ale jejich výkony jsou něco, na co bychom si měli dávat pozor. Jihlava nás ještě čeká a bude to těžký zápas, je to černý kůň soutěže.
West: Naběhá kilometry, zaujal nás i technikou
Když Čičovský poslouchal na pozápasové tiskovce po výhře v Ústí nad Labem chválu, kterou ho zahrnul karvinský trenér Roman West, musel se snad i trochu červenat. „Zapadá do našeho kombinačního fotbalu, má obrovský akční rádius, v každém zápase odběhá snad 13 kilometrů ve vysoké intenzitě. Je to pro nás velmi cenný hráč,“ velebil kouč letní posilu.
Čičovského cesta do Karviné po konci v Chrudimi přitom nebyla přímočará, přesvědčit musel během zkoušky.
„Šli jsme do rizika, zkusili jsme ho na doporučení. Zaujal skvělou technikou, pracovitostí, pokorou, přístupem k tréninkům i přípravným zápasům,“ chválil West postavou nevysokého záložníka.
Spokojený je i karvinský sportovní ředitel Lubomír Vlk. „Je to šikovný fotbalista s potenciálem do budoucna. Ještě nám hodně pomůže,“ nepochybuje.
Čičovský zatím naskočil do dvanácti zápasů. „Řekl si o základní sestavu, chytil se a už tam zůstal. Hraje od začátku sezony, daří se mu držet stabilní výkonnost. A dneska je v takové pozici, že skoro vytlačil ze sestavy Dennyho Samka,“ zmínil trenér karvinskou oporu s šedesáti prvoligovými starty. Poslední lichotka překvapila i Čičovského a trenérovi skromně oponoval. „Děkuju, ale úplně si to nemyslím,“ usmál se třiadvacetiletý talent.